Temari: “Son evidentes las similitudes entre Macri y Bertone en el ajuste en educación”

“Hay muchas similitudes entre ambas políticas educativas. Tanto Macri como Bertone creen que la educación es un gasto que hay que recortar y eso lo vemos en la subejecución de partidas de programas como Conectar Igualdad a nivel nacional o la intervención del IPES en Ushuaia con docentes que no cobran sus sueldos desde agosto por errores cometidos adrede por las propias autoridades designadas a dedo por Bertone y su ministro Diego Romero”, apuntó el dirigente.

Temari profundizó afirmando que “Desde que inició esta etapa de intervención del IPES, caso único en el país y sólo comparable, salvando las distancias, con la intervención de la dictadura de Juan Carlos Onganía cuando ingresaron las fuerzas armadas en la famosa Noche de los Bastones Largos, hubieron bajas en concursos docentes, alumnos que no pueden rendir sus últimas materias, otros que no pueden recibir sus títulos, docentes que no cobran sus haberes, algunos desde agosto y otros unos meses luego porque los funcionarios a cargo de la intervención enviaron erróneamente las planillas a Recursos Humanos de Gobierno en una clara muestra de desconocimiento y falta de coordinación que deja a los docentes en el medio teniendo prácticamente que ir a peregrinar por un adelanto de haberes”.