Según el “bertonismo” “EL CIERRE DE FÁBRICAS MUESTRA EL FRACASO DEL GOBIERNO DE MACRI”

“Desde la provincia venimos monitoreando la situación y realizando todas las gestiones para cuidar cada puesto de trabajo de cada fueguino, pero el contexto nacional es dramático. El consumo se ha desplomado y arrastra a la industria y al comercio. No hay modelo posible sin mercado interno” destacó Gorbacz.

Asimismo, el Jefe de Gabinete destacó que “se están tomando medidas para contener la situación, como la baja de impuestos para hacer más competitiva la salida de la producción local por el puerto provincial y asistiendo por medio del Banco de Tierra del Fuego a las empresas e industrias fueguinas”.

Por último señaló que “desde el gobierno estamos haciendo un gran esfuerzo junto a todos los fueguinos. Solo en los planes Red Sol estamos destinando cerca del 80% de los mismos a los vecinos de Río Grande, para contener la situación y acelerarando la obra pública para generar puestos de trabajo. Necesitamos resistir el embate de esta situación nacional que es crítica. Los fueguinos no nos vamos a rendir y juntos vamos a superar esta situación”.

La gacetilla del gobierno provincial no resiste ningún análisis, luego de firmar el pacto fiscal, el ajuste salarial, la destrucción de la industria electrónica y la falta de información publica veraz respecto de los ingresos de la provincia, ya se por recaudación propia, cooparticipación, regalías o el endeudamiento de mas de 200 millones de dolares a 10 años incluida la compra de un casino en 10 millones de dolares, unos 370 millones de pesos que bien podrían haberse destinado a reparar escuelas, pagar deudas de cooparticipación, abrir paritarias u otorgar aumentos salariales congelados desde hace tres años, una frase de la mandataria nos evita mayores comentarios “Si no estuviera Macri, acá no cobra nadie”, es de Rosana Bertone.

La municipalidad de Rio Grande envio una carta documento al Ministerio de Economía de la provincia reclamando el pago de mas de 170 millones hace 48 hs.