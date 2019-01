Juev 24/01/19.- Siempre he dicho que a cualquier persona que ocupe un cargo público, electo o no, en un sindicato, organización civil o lo que fuere, no le importa que lo critiquen, lo insulten o lo cuestionen, si les preocupa que los investiguen y mucho más que esas investigaciones o informaciones que pretenden ocultar salgan a la luz. Es muy raro encontrar alguien que pueda ser un gran político sin dejar de ser una gran persona, como dijo Nelson Mandela.

En Tierra del Fuego todo es tan brutal, demagógico e inclasificable que ya no hace falta ponerse a hacer guardias periodísticas de días o meses para descubrir un ilícito, porque estos se cometen a plena luz del día, por ejemplo la compra de un casino en 10 millones de dólares, o al precio del dólar hoy unos 370 millones de pesos que es el equivalente a 10 escuelas, cientos de kilómetros de red de agua, gas o cloacas, 370 viviendas sociales, 100 mil becas de 3700 pesos, el sueldo de cientos de médicos por 10 años, y asi podríamos seguir días, enumerando lo que no se hizo.

Y esto no les va a gustar a los responsables del desastre en Tierra del Fuego que hoy pugnan por despegarse del modelo que acompañaron a rajatabla y que entre otras cosas perpetraron congelando salarios durante 3 años, sin abrir paritarias o haciéndolo pero sin llevar ninguna propuesta salarial, anunciando obras que no se pueden mostrar, por eso aparecen en las fotos, de recorrida y con un plano en la mano.

Todo es de manual, endeudarse en 200 millones de dólares en bonos a 10 años y perjudicar a las dos próximas gestiones de gobierno sea cual fuere el signo político de estas.Entregar recursos naturales a cambio de camionetas y 100 mil dolares, cuando el socio va a ganar 250 millones de dolares, regalarle luz a uno de los grupos empresariales mas grande del pais, solo para que se quede en la isla, eso si pueden hacerlo y lo han hecho.

Es tal el grado de cinismo e impunidad con que se manejan que hasta lo han naturalizado “como lo que se debe hacer” y en medio de este descontrol, con miles de desocupados, fabricas que cierran todos los días, ellos cuelgan carteles con fórmulas a la gobernación 2019 como si recién llegaran de Júpiter y no supieran que lo único que aumentó en la provincia fueron los comedores comunitarios o comederos como les gusta decir, el endeudamiento, la pobreza, la desocupación y el cierre de negocios, fábricas y PyMES de todo tipo.

En tres años no pudieron reparar tres hosterías, los colegios siguen cayéndose a pedazos, no hay profesionales en el hospital y hasta los enfermeros están de paro por las condiciones laborales y el congelamiento de salarios. Todas las obras han sido pagadas por el Gobierno nacional y el aumento en la transferencia de fondos fue de un 41 %, donde está la plata?, cuanto ingresa en concepto de recaudación propia?, cuanto por regalías?, porque nadie pregunta, y esa información que es publica no está en ningún lado?, no es llamativo que de repente aparezcan anuncios de barrios y servicios a meses de las elecciones?, realmente creen que todos estamos convencidos que han hecho algo por el conjunto de la provincia?, realmente creen que creemos que gestionaron?

Que más hay que ver o hacer para que estos muchachos entiendan que son corresponsables con el gobierno nacional de habernos llevado a la quiebra, a la destrucción de la industria, por omisión, connivencia, desconocimiento o incapacidad, como se puede salir en los medios nacionales contando una fábula y no poder hacer lo mismo en los medios provinciales?, cual es el precio que se paga por una publinota en América 24 para contar la historia al revés?, estas y otras muchas preguntas nos hacemos quienes vivimos en Tierra del Fuego, somos ciudadanos fueguinos y estamos pasándolo tan mal como el resto de los coprovincianos y no pertenecemos al pequeño grupo de aduladores pagos que aplaude como focas todas y cada una de estas tropelías por ciento de miles de razones.

No les va a gustar y está muy bien y espero que tampoco les guste a los que aparecen ahora después de tres años de silencio a mostrarse preocupados por la gente y toda esa sarta de estupideces de la más pura política barata vacía de cualquier contenido, por favor vuelvan a su casa y dejen de joder a la gente, dejen de tomarles el pelo, llámense a silencio por respeto a la inteligencia humana, no es tiempo de campañas demagógicas, nos es tiempo de palabras es tiempo de hechos y está claro quién puede mostrar los hechos y la gestión y quien solo palabras y fotos.

No resiste el menor análisis, no vale la pena ni mencionarlos, ustedes y yo sabemos que hay un discurso que se tiene que terminar en octubre de 2019 y será en las urnas y sin corruptos a la vista, ese al menos es mi deseo, no sé ustedes, se lo que quiero y lo que no quiero.

“Se puede ser un gran político sin dejar de ser una gran persona” Nelson Mandela. Apréndanse esta frase, le hará muy bien a nosotros y a las generaciones venideras.

Armando Cabral