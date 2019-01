MOVILIZACIONES EN TIERRA DEL FUEGO CONTRA LOS TARIFAZOS

En virtud de los Decretos del Gobierno Provincial Nro 05 y 06/19 que establecen un 60% de aumento en las tarifas de luz, los aumentos en el gas, la quita de subsidios, los anteriores y futuros incrementos en los servicios de agua, entendemos que gran parte de las familias fueguinas están en una situación en la cual no podrán afrontar el pago de los servicios y se endeudarán. No podemos dejar de mencionar que esto sucede en un contexto social y económico complicado en el que todos los sectores de trabajadores y trabajadoras hemos sufrido una depreciación del poder adquisitivo de nuestros salarios de alrededor del 60%. Estamos inmersos en una crisis social con despidos, ceses de contratos, recesión en la producción y el comercio e incremento de la pobreza.

Repudiamos este plan tarifario que surge del Gobierno Nacional y que nuestro Gobierno Provincial de Bertone y Arcando aplica automáticamente a nivel local, deteriorando la economía de la provincia, perjudicando a PYMES, pequeños y medianos comerciantes y emprendedores, clubes y otras entidades fundamentales en el tejido social de nuestra isla. Este Gobierno traslada los aumentos y la quita de subsidios de nación al bolsillo del pueblo fueguino, cuando sería responsabilidad del Gobierno Provincial defender a los fueguinos y fueguinas y tener una postura contraria a dicho plan de ajuste nacional. No solo en los dichos, sino también en los hechos. Lo mismo cabe para la clase política, los parlamentarios, los poderes ejecutivos en todos sus niveles y funcionarios que no actúan a la altura de las circunstancias. De esta forma no dan las respuestas necesarias que requieren las mayorías que los votaron y hoy sufren las políticas que se aplican.

El pueblo fueguino necesita gobernantes que defiendan los derechos de quienes vivimos en el lugar que elegimos y que queremos para nosotros, nosotras y nuestros seres queridos.

Por lo expuesto:

– Exigimos la derogación de los mencionados decretos y todas las herramientas administrativas y legislativas que imponen incrementos de tarifas, impuestos y tasas desde el inicio de este mandato con el famoso paquete de leyes del 8 y 9 de enero del 2016.

– Solicitamos la condonación de la deuda por servicios contraída desde diciembre del 2017.

– Solicitamos la adhesión a la Ley Nacional de electrodependientes y la tarifa social que no están contemplados en los decretos.

Adhieren:

CTA Autónoma TDF – CGT Ushuaia – SOEM – SUTEF – AFEP – SEJUP – Luz y Fuerza Patagonia – Sindicato Austral Luz y Fuerza – UTEDYC – Comisión de Discapacidad de la CTA – UOM Río Grande – SIPREN – Jubilados TDF – Jubilados Municipales – Comisión de Jubilados del Sindicato Austral Luz y Fuerza Centro de Jubilados ATE Río Grande – Cooperativa RENACER – SADEM – SADOP – SUPARA – SUPETAX Río Grande – UPSRA Seguridad – SITOS – SETIA – La Bancaria – SMATA – UTA – SECAFSPI – ANUSATE Río Grande – COEMA Confederación de Empleados Municipales de Argentina – Agrupación Mecánicos de Pie SMATA – Multisectorial por los Derechos Humanos de Ushuaia – Agrupación Estudiantil Sudestada – Asociación Civil Unión Por Los Derechos Humanos UDH – Asociación de Inquilinos TDF – Club Atlético Educación Fueguina CAEF – La Poderosa Ushuaia – Radio Comunitaria FM NUESTRAS VOCES – Movimiento Cultural Internacional Our Voice – La Néstor Kirchner de Tierra del Fuego – Soberanía Popular – Iniciativa por la Unión – Unidad Solidaria de los Trabajadores – KOLINA TDF – Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino ENAC – Organización de Trabajadores Radicales OTR – Nuevo Movimiento Popular para la Liberación – UST Ushuaia – FORJA – Frente Grande – 23 de septiembre – PSOL – Agrupación Peronista las 20 Verdades Río Grande – Agrupación Iniciativa Fueguina – Agrupación Gremial Peronista 1ro de Mayo – Agrupación Pueblo Peronista – Peronismo Puro Nacional – U.B Muchachos Peronistas – Frente Renovador Tierra del Fuego – Partido Encuentro Amplio – Nuevo Encuentro TDF – Juntos por Tierra el Fuego – Agrupación La Razón de mi Vida – Línea Provincial Construcción Radical del Pueblo – PSP – Daniel Vega – Carmen Márquez – Enrique Portillo – Carolina Ferreira – Lic. Daniel Flores – CGT Río Grande y Multisectorial por la Soberanía Río Grande y se siguen sumando adhesiones

#Noaltarifazo

