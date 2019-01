Mauricio Macri, sobre la muerte de Nisman: “Los argentinos necesitamos saber qué pasó”

A través de su cuenta del Twitter, el mandatario expresó: “A 4 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman lo recordamos una vez más y acompañamos a su familia. Los argentinos necesitamos saber qué pasó y vamos a apoyar a la Justicia hasta alcanzar la verdad”.

En el cuarto aniversario de su muerte, el fiscal fue recordado con homenajes en Israel y en el cementerio judío de La Tablada.

Con la presencia de autoridades del gobierno de Israel y una importante delegación argentina se realizó esta mañana en ese país un acto en homenaje a Nisman, que se desarrolló en el Bosque Ben Shemen, ubicado entre Tel Aviv y Jerusalén,

“Fue un acto muy emotivo que quiso marcar la colaboración y amistad de Israel con la Argentina y la preocupación internacional por la muerte del fiscal. En Israel nadie duda de que Nisman fue asesinado, no se habla de otra posibilidad”, dijo el titular de la AMIA, Agustín Zbar, en diálogo con Télam desde Israel.

Durante el acto, que contó con la presencia del presidente de la Knesset (Parlamento israelí) Yuli Edelstein; la madre de Nisman, Sara Garfunkel; el titular de la AMIA y el de la DAIA, Jorge Knoblovits; y unos 500 argentinos y latinoamericanos que viven en Israel, se inauguró un monumento y se plantaron árboles en el parque de la Amistad Argentina e Israel, promovido por el Fondo Nacional Judío Keren Kayemet LeIsrael (KKL).

“Me hacía falta este homenaje que de algún modo me ayudará a seguir viviendo. Hoy me siento en casa y eso es gracias a esta gran familia que decidió acompañar la iniciativa del Keren Kayemet LeIsrael (KKL) para recordar a mi hijo“, sostuvo emocionada Garfunkel en un breve discurso que pronunció esta mañana en el acto.

Zbar, quien fue otro de los oradores, dijo a Télam que a cuatro años de que Nisman apareciera muerto con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero es “inverosímil pensar la teoría del suicidio, por la evidencia dura forense y porque todos quienes lo conocíamos sabíamos de su energía y ganas de vivir”.

