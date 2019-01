Jujuy: Para una especialista, “forzar a una niña violada a un parto es una tortura”

Juev 17/01/19.- La médica cirujana especialista se refirió a la chica que pidió realizarse un aborto no punible y el hospital de San Pedro se negó.

Stella Maris Manzano, médica cirujana especialista en tocoginecología, habló sobre el caso de la niña de 12 años violada en San Pedro de Jujuy y cuya controversia se generó a partir de que grupos en contra de que se realice la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) intentaran impedirlo. Si bien el gobernador habló que se iba a aplicar los procedimientos conformes a la ley, posteriormente, desde el Ministerio de Salud provincial afirmaron que quieren “preservar” al feto.

Con respecto a esto la médica expresó en Futurock: “Forzar a una niña o a una mujer violada o enferma con riesgo para su vida o su salud a continuar un embarazo es tortura. El tema con esta niñita es que habría que haberle hecho el aborto cuando lo pidió, y en lugar de eso, le hicieron esperar un par de semanas en el Hospital de San Pedro, y la trasladaron a la Maternidad de San Salvador de Jujuy. Ahí le han mentido descaradamente a la familia: le dijeron que le van a hacer una cesárea. Han violado la privacidad de la niña porque se sabe que será el viernes a las 10” manifestó la profesional.

Además agregó: “La cesárea no es un método para hacer abortos, es para hacer partos. La Organización Mundial de la Salud establece como métodos de aborto, habla del aborto con pastillas, la aspiración uterina, el legrado evacuador, o la dilatación y extracción. No habla en ningún lugar de hacer un tajo de 10 a 12 centímetros a una mujer, y menos a una niña, para sacar un feto que no va a vivir”.

Y remarcó: “Lo que van a hacer el viernes en Jujuy no es un aborto, sino una cesárea súper prematura en la que van a dañar a dos personas: a la nena, que no quería tener un hijo, y al feto. Están demorando la cesárea dos días porque lleva días madurar los pulmones fetales, usando corticoides, en un parto de 24 semanas. Este feto tiene 23″.

Manzano describió que, en estas condiciones, la cesárea tendría efectos negativos para la niña: “Una cesárea es una cirugía grande que puede infectarse, que puede quedar con dolor pelviano crónico, le va a quedar la marca de por vida y le va a doler durante un mes. Es de una crueldad terrible”.