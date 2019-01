FACULTAD REGIONAL TIERRA DEL FUEGO Marcada preocupación en la UTN por el aumento de la tarifa eléctrica

RIO GRANDE.- Las autoridades de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (FRTDF-UTN) se mostraron preocupados respecto del reciente aumento de tarifas eléctricas que se dieron a conocer en los últimos días ya que repercutirá de manera directa sobre el presupuesto universitario.

Al respecto, el decano de la Casa de Altos estudios de la UTN de Tierra del Fuego, Ingeniero Mario Ferreyra, señaló que el presupuesto universitario fue diseñado en 2018 y, “en ese momento no se tuvo en cuenta este aumento de tarifas eléctricas y de gas que el gobierno anunció en las últimas horas, lo que impactará de manera directa sobre ese presupuesto”.

Recordó que el presupuesto para 2019, para todas las facultades del país, se había diseñado en agosto de 2018 pero sin tener en cuenta este aumento.

“Esta alza en las tarifas repercutirá de manera directa no solo en la UTN sino que lo hará en los colegios que funcionan bajo la órbita de la Fundatec (Fundación Tecnológica) por cuanto los aumentos de los servicios de gas, electricidad y agua, que tienen mucha demanda en nuestros establecimientos, solicitará mucho esfuerzo del presupuesto pautado para este año y nosotros no queremos cargar esos aumentos que son fruto de decisiones políticas equivocadas, al bolsillo de los padres”, manifestó.

En este marco, el Ingeniero entendió que “el Gobierno debería asistir mucho más a los colegios de toda la provincia y no ajustarlos con aumentos en el precio de los servicios”.

Por otra parte se mostró sorprendido al considerar que cuando se quiere debatir el tema del aumento de las tarifas, no existen interlocutores. “Eso genera que la gente salga a las calles a protestar porque es un aumento desmesurado y me llama la atención que, en esas protestas, existan trabajadores asalariados que avalan los aumentos lo que deja en evidencia que las medidas políticas del gobierno están generando enfrentamientos sociales entre sectores que no tienen nada que ver con la realidad a la que debe aspirar una sociedad que implica mantener la armonía y el equilibrio como base del desarrollo”.

“También me sorprende sobremanera que existan gremios que defienden el aumento de las tarifas lo que me resulta una contradicción porque por un lado defienden el salario de sus trabajadores afiliados y por el otro, avalan aumento en los servicios”, dijo.

En tanto pidió a la clase política, “que la provincia cuente con un norte político y con una definición clara y precisa para que no seamos arrastrados por las decisiones que toma el gobierno nacional que apuntan a una división social bien pronunciada donde hay ricos y pobres y donde los pobres están sometidos a los ricos”.

Respecto del aumento de las tarifas eléctricas el Ingeniero Ferreyra indicó que, en Tierra del Fuego, existen alternativas “porque esta provincia no tiene una definición precisa de cómo se deben utilizar los recursos energéticos y deja librado todo en manos de empresas que no son locales por lo que el precio del gas, impuesto por la Nación, no es el precio que debería tener la provincia si existiera una empresa productora de gas”. En este marco, “el precio de la electricidad se encuentra ligado al precio del gas, lo genera una dependencia que responde a una falta de decisión de no haber conformado una empresa energética provincial que lograría fijar precios acordes a las características de Tierra del Fuego”.

El Decano de la FRTDF UTN, por otra, indicó que no se puede conducir la economía de la provincia tal como se conduce una provincia como lo es Buenos Aires o Capital Federal que cuentan con realidades totalmente distintas a la realidad fueguina.

“Este aumento impactará de manera negativa en la provincia y generará inflación por expectativa”. Explicó que “los comerciantes que reciben un aumento de tarifas, inmediatamente aumentan los precios de sus productos pero no venden y ese comerciante comienza a ganar menos por lo que empieza a quedarse sin beneficios, para cubrir los gastos e inmediatamente se da cuenta que aumentar los precios no es una solución, porque deja de vender. En ese punto se toman otras alternativas como el achique de personal, entre otras cosas, lo que representa una injusticia para los trabajadores”.

A pesar de esta realidad, Ferreyra subrayó que, en esta provincia, “parecemos estar en un callejón sin salida”, sin embargo recalcó que “Tierra del Fuego tiene recursos necesarios para encontrar una solución pero para ello debe existir el diálogo y abordar las soluciones necesarias”.

Entre otras cosas, el Decano señaló que se debería debatir con todos los sectores temas relacionados a la energía, como recurso y revertir la falta de venta de los productos que se fabrican en la provincia.

Finalmente afirmó no estar en una negativa absoluta respecto de actualizar las tarifas, “pero creo que se debería buscar una racionalidad en las decisiones que se tomen, de manera que la gente no salga perjudicada, ya que el gobierno nacional no pudo cumplir con las metas prometidas tales como la baja de la inflación y la pobreza y aumentar el empleo como para que se sume más preocupación en la comunidad fueguina”.