PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL ACCIONAR DEL SR EMBAJADOR MARK KENT DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE EN LA ARGENTINA , EN REFERENCIA A QUE EL LITIGIO DE SOBERANIA EN RELACION CON LAS ISLAS MALVINAS SE ENCUENTRA RESUELTO.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El 22 de julio del 2016 ocupó el cargo de embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante nuestro país el Sr. Mark Kent, quien desempeña dicho cargo en la actualidad.

Desde ese entonces, la actividad del Sr. Kent ha sido variada, haciendo especial énfasis en todo lo relativo a la Cuestión Malvinas. Cabe recordar, en estos dos años, su activa participación para la concreción del acuerdo denominado Foradori-Duncan y su posterior – y constante – presión a efectos de concretar todo lo allí acordado.

Asimismo, el Sr. Kent es un activo participante en redes sociales, especialmente Twitter, contando su cuenta oficial @KentArgentina (verificada) con más de 23 mil seguidores.

En relación a ello, el Sr. Kent mantiene en dicha red social un fluido contacto e intercambio de mensajes con miembros de la asamblea legislativa del ilegitimo gobierno de las Islas Malvinas así como con personajes cuya única finalidad es atacar y tergiversar los sólidos argumentos argentinos respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y a todo aquel que los defienda.

En esta forma de proceder, el Sr. Kent ha realizado en varias oportunidades comentarios que pueden ser calificados como ofensivos y provocativos hacia nuestro país y hacia el reclamo del pueblo argentino respecto a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes indicando de forma arrogante e impropia con el cargo que ocupa, que la “disputa se encuentra resuelta” (“the matter is settled” (sic), a saber:

Tweet del día 24.08.2017: “Si. El asunto está resuelto” (“Yes. The matter is settled);

Tweet del día 18.01.2018: “Dile a ella que es miércoles Roger. Y el asunto está resuelto” (“Tell her it´s Wednesday Roger. And the matter is settled”);

Tweet del día 27.01.2018: “Lo siento Roger. Estoy de acuerdo que el asunto está resuelto. Pero no puedes definir a todo un país de esa manera. Hay mucha gente razonable que quiere tener mejores relaciones. No los rechaces” (“Sorry Roger. I agree that the matter is settled. But you can’t define a whole country like that. There are a lot of reasonable people here who want better relations. Don’t reject them);

Tweet del día 29.01.2018: “El asunto está efectivamente resuelto Roger” (“The matter is indeed settled Roger”);

Tweet del día 15.02.2018: “¿Dónde está @rogerlorton cuando lo necesitas? El asunto está resuelto” (“Where is @rogerlorton‬ when you need him? The matter is settled”);

Tweet del día 12.03.2018: “El asunto está resuelto” (“The matter is settled”);

Tweet del día 26.05.2018: “El asunto está resuelto” (“The matter is settled”);

Tweet del día 11.10.2018: “Me voy a la cama. Es de mañana en Tailandia así que @rogerlorton puede venir a decirte como el asunto está resuelto. Y trata de ser bueno con todos” (“I´m going to bed. It’s morning in Thailand so @rogerlorton‬ can take over to tell you how the matter is settled. And try to be nice to everyone”).

Cabe resaltar que todas las intervenciones mencionadas fueron en el marco de una conversación en que se hablaba de forma expresa de la existencia de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Por todo lo expresado, consideramos que la actitud del Sr. Kent es inadmisible, impropia del cargo que ocupa, ofensiva hacia nuestro país, contraria a las resoluciones de las Naciones Unidas y en nada ayudan al diálogo entre ambos países erosionando la potencialidad de la diplomacia en la resolución de los conflictos.

La respuesta de la Argentina debe ser contundente y precisa. No debemos dejar de observar, haciendo los reclamos pertinentes por todas las vías posibles, que estas acciones buscan menoscabar nuestros legítimos e irrevocables derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.

Asimismo, es preciso recordar que nuestro país se caracteriza por el dialogo pacífico, constante y constructivo. Por este motivo, la provocación sostenida del Sr. Kent resulta aún más ofensiva dado que la Republica Argentina apuesta a la resolución de la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes desde hace más de 185 años.

Por ello, resulta trascendente conocer las medidas que nuestra Cancillería adoptará frente a la situación bajo análisis para el resguardo de nuestros legítimos e imprescriptibles derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Por lo expuesto solicito a mis pares el apoyo de la presente iniciativa.