La era Macri 120% de inflación y 2250 empleos perdidos por mes.

En Tierra del Fuego Macri cuenta con un 72 % de imagen negativa y un porcentaje similar tiene la gobernadora Rosana Bertone, obviamente esto no lo reconocerá nadie y mucho lo dará a conocer algún medio de comunicación, ni que hablar de algunos gremios que han silenciado sus reclamos por razones que desconocemos como el SAT SAID, donde no se ha cumplido con la paritaria nacional, no se ha recategorizado a nadie y entra gente, que por lo que pudimos saber, hace dos meses que no va a trabajar, pero participa en piquetes de otra organización gremial. El silencio es absoluto, pero parece ser que el Sindicato de Televisión tiene la boca sellada, no hizo referencia a la caída de la producción de los canales públicos, ni a la desmesurada censura a todo lo que sea oposición, el SAT lo sabe, lo ve, pero no hace nada.

Al igual que en nación no se puede decir nada que no esté bajo el control oficial, pero están vaciando la Televisión Publica, así lo señala un informe realizado por el SAT a nivel nacional, no aquí obviamente. Alguien les debe haber dicho que estamos en una burbuja aislados del mundo, donde nada, ni nadie ve lo que está pasando, pero claro hay cientos de miles de razones para silenciar, bloquear, blindar el desastre.

Solamente este año se perdieron 94 mil puestos de trabajo en Argentina, en Tierra del Fuego, hay distractores como Worman, o Castelli, capaces de hacer maravillas en twitter, si en twitter, de la gestión no vamos a opinar ahora, si hay una pregunta que nunca terminó de responder es qué papel cumple el INFUETUR, y de su presidente ni hablar.

Si comparamos nación con provincia, los niveles de ajuste y tarifazos son casi idénticos, con una salvedad, aquí el bloqueo informativo es absoluto, de hecho lo han vivido en carne propia, Alicia Castro, Victoria Donda, y la diputada de la Coalición Cívica, Mariana Subic, de las que no se publicó absolutamente nada, salvo en este medio. El mismo trato recibe la Municipalidad de Rio Grande, pero tampoco el SAT lo tiene en su agenda.

La obediencia se hace sentir y la discrecionalidad en la distribución de pauta al igual que en el gobierno nacional, tiene todo bajo control.

Ahora bien ATE va a parar en los próximos días porque hace 3 años que no tienen recomposiciones salariales, SUTEF, realiza paros y marcha permanentemente reclamando paritarias, la UOM marchó a Ushuaia a reclamar la continuidad del régimen de promoción industrial hasta 2073, los textiles denunciaron que solo una fábrica queda produciendo, las demás están cerradas o casi, con personal suspendido o despidos en todas.

Hoy se dio a conocer una marcha organizada por docentes auto convocados para el sábado 10 a las 19 hs en reclamo de “paritarias ya”.

En este escenario cualquier cosa que se prometa es imposible de cumplir, no hay forma de hacer nada con una deuda a pagar de aquí a 10 años, cuando queda un año de gestión y en 3 años no se hizo absolutamente nada más que pagar sueldos, descontar a los jubilados, destruir el empleo en la industria y el comercio, ceder ante las presiones de la nación ante la cuestión Malvinas y como si todo eso fuera poco firmar el pacto fiscal y endeudarse en 200 millones de dólares.

Ante todo esto, nadie está haciendo nada, absolutamente nada y como dijo Rosendo Fraga en argentina nos estamos “Bolsonarizando”. Nada más que decir.

Armando Cabral