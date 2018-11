“Hay un poder político y económico muy fuerte que está ensañado con el Intendente Melella”

Así se pronunció el secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Federico Runin, quien renovó sus críticas a las denuncias promovidas en contra del intendente Gustavo Melella, incluso luego de la declaración ante el Juez Sahade de uno de los principales testigos aportados por la querella.

“Existe todo un armado político y mediático detrás. Es increíble el hostigamiento mediático que vemos contra su persona, todos en nuestra ciudad conocen al Intendente, es una gran persona que ha venido a transformar Río Grande, con obras, con infraestructura, con pavimento en cientos de cuadras, con una nueva planta potabilizadora de agua para todos, con servicios públicos nuevos en cuanto al transporte y la recolección, con espacios deportivos únicos, con más plazas y gimnasios para nuestras familias, que gestiona con equilibrio presupuestario, que cuenta con centros de salud propios, y defendiendo a los vecinos frente a cada tarifazo de gas que ha existido, y podría seguir nombrando más soluciones”.

“Evidentemente hay un claro sector político, opositor al Intendente y muy bajo en las encuestas, que ha echado mano a la descalificación, a la agresión permanente, a la persecución mediática, con el único objeto de dañar su imagen y su gran trayectoria política y de gestión”, insistió Runin.

En relación a la causa “por lo que nos informó el abogado del Intendente, el principal testigo de la querella aclaró que no era ni custodio ni chofer y reconoció no conocer a ninguno de los denunciantes y también ninguno de los hechos que se imputan, con lo cual creemos que eso le resta credibilidad al testimonio de quienes denunciaron al Intendente, y lo más grave aún, es que de las declaraciones del testigo, se desprende que en el tiempo anterior a la declaración, tuvo un familiar que fue beneficiado con la entrega de una vivienda por parte del Gobierno Provincial”.

“Todo esto la verdad, de haber sido así, es muy lamentable, pero confiamos en la imparcialidad de la Justicia, que es el ámbito donde deberá dirimirse toda esta causa, y donde el Intendente se ha puesto a disposición desde el principio”, subrayó.

“E insistimos –dijo- en que todo este ataque deliberado contra la imagen y la persona del Intendente es absolutamente repudiable, no le hace bien a la vida política de Tierra del Fuego, y es necesario poner un freno a tanto hostigamiento mediático”.

Finalmente concluyó que “lo que está pasando ratifica que detrás de la denuncia, hay todo un armado político y mediático con un único objetivo, desprestigiar a Melella, no quedan dudas, con denunciantes poco creíbles, un testigo que no conoce a las supuestas víctimas, y que además reconoce beneficios a familiares por parte del Gobierno Provincial, en fin, puede verse en todo esto, una clara judicialización de la política, por parte de aquellos que no comparten las grandes políticas del Intendente”.

Paralelamente se conoció hoy esta crónica de sucesos ocurridos en el Juzgado del Dr. Sahade

SE CAE LA CAUSA CONTRA MELELLA

Río Grande.- En el día de ayer el abogado Francisco “Paco” Gimenez presentó a su principal testigo ante el juez Sahade en la causa contra Gustavo Melella. Se trata del señor Hugo Moya, ex chofer/custodio del intendente municipal, quien, según el abogado Paco Gimenez, aportaría importantísimos datos de valor en contra de Melella. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. El testigo dijo NO CONOCER A LOS DENUNCIANTES (SUPUESTOS ABUSADOS), a su vez, afirmó no recordar nada en particular que perjudique al intendente de Río Grande y que, según sabe, los denunciantes estarían haciendo esto por plata, de acuerdo a lo que consta en el expediente judicial y lo informado por el doctor Francisco Ibarra en declaraciones a la prensa.

No obstante, la nota de color de la audiencia la llevó a cabo una vez más el inefable abogado de la querella Paco Gimenez quien intentó filmar la audiencia testimonial, cuestión que se encuentra prohibida por el código procesal penal. Ello motivó a que el juez Sahade procediera a secuestrarle el celular al abogado Paco Gimenez a pedido del letrado de la defensa Francisco Ibarra e, incluso el juez debió llamarle la atención a Paco Gimenez por intentar golpear a funcionario judicial en plena audiencia. Todo esto puede desembocar en que la causa de un giro inesperado en contra, no solo de los denunciantes, sino también de Paco Gimenez, representantes del gobierno provincial e, incluso, la periodista del diario INFOBAE Mariel Fitz Patrick, pues de llegar a peritar el celular del letrado Paco Gimenez se daría cuenta de la maquiavélica intención de extorsionar al intendente local. Por los pasillos de tribunales de YPF se comenta que en las próximas horas podría ser llamada a declarar tanto la periodista de INFOBAE como así también algunos representantes del gobierno provincial. Por el momento, en las próximas horas se presentará a declarar el abogado JANO DE LA RIVA quien ya afirmó a medios locales que los denunciantes fueron a buscar su asesoramiento con una clara intención extorsiva en contra de Melella. “Solo buscaban plata” declaró DE LA RIVA.

También, en las últimas horas, se dio a conocer en algunos portales de la provincia que la periodista Mariel Fitz Patrick es socia de Maia Jastrenblasky, nuera de un legislador quien habría sido quien facilitó el contacto para que se llevara a cabo la operación mediática de desprestigio contra Melella.

Otra cuestión particular tiene que ver con el fiscal Quadrini quien será denunciado ante el Consejo de la Magistratura por no haber estudiado en profundidad la causa y por actuar bajo presiones políticas y judiciales.

Así, poco a poco, la causa en contra del intendente de Río Grande comienza a desmoronarse como un castillo de naipes.