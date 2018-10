XIII edición del Rally Aniversario de Tolhuin

Tuve una carrera excelente, pude dar lo mejor, en ningún momento me exigí de más, todo el momento trabaje bien, fuerte y a medida que me cantaban los tiempos y notaba que él me iba haciendo una diferencia era tratar de que la cabeza no se caiga y aplicar lo que uno había trabajado. Considero que pelee el 01 que me habían dado antes de largar que me gané el año pasado y lo defendí con el mejor del país, haber perdido considero que estuvo bien. Conozco los circuitos trabados donde hay mucho barro, donde está la pendiente, logró sacar diferencia con los demás, siempre hay uno más guapo que uno y estando en casa, conozco el circuito, se leer los terrenos, por eso repito hice una carrera genial no tuve drama, no me golpee no me caí la bicicleta se portó genial y la realidad fue esa, me supero alguien mucho mejor, siempre se aparece el papá del picante.

La realidad considero que vinieron los mejores de la provincia muchos chicos dispuestos a entregar, a aportar a lo que fue esta carrera, la organización fue espectacular, no hubo errores, era muy difícil equivocarse en un circuito que estaba totalmente marcado. El día viernes le dijimos a Maslov que había un árbol tirado y cuando nos tocó pasar por ese lugar, nos encontramos con una autopista, no sé en qué momento lo arreglaron, es evidente el trabajo que hace este grupo maravilloso son muchos kilómetros de competencia y no hubieron cosas complicadas para ninguno, solo un compañero de chile que se cayó pero son cosas que pueden pasar. Correr al lado de la banquina y que la gente lo pueda disfrutar, le gusta a la familia, al organizador, esto se vive en pocos puntos del país tantos kilómetros dentro del bosque, pasar por el barro, las raíces, esto es Tolhuin nuestra ciudad.