REUNIÓN HABITUAL Von der Thusen pide estudio de factibilidad para terminar el muro costanero

Sin embargo “junto a los asesores de los demás bloques estuvimos analizando las propuestas que teníamos como es el proyecto para que el Municipio realice un estudio de factibilidad para continuar con la construcción del muro costanero, más o menos en 300 metros porque está afectando a muchísimas familias que viven en el sector sur de la ciudad que siempre se inunda cuando hay una marea alta”.

Von der Thusen recordó que “la secretaria de Obras Públicas se había comprometido el día 19 de setiembre a traer un informe en 15 días y ya pasó un mes y aún no ha llegado ese informe”, por lo tanto “voy a tratar de lograr los cuatro votos en el recinto para que se lleve a cabo el estudio de factibilidad para terminar la construcción del Muro Costanero”.

También anunció que pedirá dictamen para el proyecto que busca “beneficiar con un descuento en los impuestos a las personas que no han tenido infracciones de tránsito en el último año y deseen pagar los impuestos por adelantado”, en tal sentido recordó que en la actualidad “si uno no comete una infracción de tránsito, tiene el beneficio del 5% de descuento en los impuestos y yo propongo que este beneficio pase a ser del 10% y que no sea necesario contar con un vehículo porque hay muchas personas que no son titulares de los vehículos y lo que se trata de hacer es premiar al buen ciudadano que no comete infracciones”.

Consultado sí se cuenta como infracción la falta de pago del estacionamiento medido en alguna oportunidad, von der Thusen indicó que “nosotros seguimos insistiendo con que el Municipio ponga en marcha la Ordenanza que nosotros sancionamos desde el Concejo Deliberante para que se les de tolerancia de 10 minutos a los conductores para que puedan ir a pagar el tiempo para el Estacionamiento Medido”.