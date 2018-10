Lanzamiento Oficial Movimiento Barrios de Pie TDF

No nos podemos equivocar otra vez, no hay tiempo.

Lun 29/10/18.- No sé qué parte no se entiende de; no hay oposición al modelo Macri y los que aparecen no tienen ideología, principios, honestidad ni compromiso con este país quebrado. Es hora de analizar el escenario completo, de escuchar y oír, de mirar y ver. No hay tiempo para equivocarse de nuevo.