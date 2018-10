Gustavo Ventura: “La operación que se le hizo a Melella fue el cajón de Herminio Iglesias fueguino”

Por Armando Cabral

Dom 21/10/18 .- Consultado en las últimas horas por las novedades en la causa judicial al intendente de Río Grande, el dirigente de FORJA, Gustavo Ventura, indicó “Lo primero que debo decir es que se imputan temas muy serios a Melella y que deben ser investigados por una justicia independiente y sin condiciones de ningún tipo. La operación tuvo un fin político: bajar a Gustavo Melella en las encuestas pero como no sucedió, ahora van a querer forzar a la justicia. Les pido a los jueces y fiscales que no se dejen amedrentar por una clase política gobernante que está a punto de salir eyectada del poder, esto se les convirtió en un bumerán a los que lo impulsaron. Así como Melella no bajó en las encuestas, Bertone ni Vuoto subieron y el pueblo se dio cuenta de cómo venía la mano. Estamos en presencia de lo que todos hoy mencionan cómo “el cajón de Herminio Iglesias fueguino” una acción que buscaba ir contra un rival y termina volviéndose en contra, en aquel momento el pueblo les dio la espalda, ese cajón fue quemado por un peronismo que no entendía qué pasaba en la sociedad, en la calle, hoy pasa lo mismo, no entienden que el generar daño al otro. Creo fervientemente en que hay otro camino.”