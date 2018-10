Gustavo Ventura: “En Ushuaia necesitamos tener nuevas prioridades: orden, seriedad y eliminar la corrupción.”

El periodista Ángel Fretes le consultó sobre su visión referida al personal municipal que ingresó en estos últimos años de la mano de la actual gestión municipal: “Los que trabajan tienen que estar tranquilos sean del partido político que sean, Gustavo Melella dentro del municipio de Río Grande tiene

personal que acompaña a otras fuerzas políticas que no son de FORJA o vienen de gestiones anteriores. Yo tengo el mismo concepto que Melella respecto a este tema, ahora bien los que no trabajan, los que no cumplen el horario, los que cobran un contrato y viven en Buenos Aires, a esos sí

que si le toca ocupar la intendencia a alguien de FORJA van a estar en problemas.

El Municipio de Ushuaia tiene un enorme gasto político y hay que bajarlo fuertemente: menos contratos, menos planta política, mejor negociación con proveedores y sobre todo eliminar la corrupción y los sobreprecios. Los

que vivimos en esta ciudad nos cansamos de que gasten 5 millones en traer una banda musical y que las calles estén destrozadas. Hagamos acciones culturales locales, con nuestra gente y cuidemos los recursos, estamos en una emergencia muy seria como para derrochar así el dinero.”

Sobre la administración de la ciudad de Ushuaia dijo: “Mi visión es tener un esquema de paritarias abiertas, y que al momento de tener que incorporar personal municipal sea por concurso, y darles prioridad a sectores de la sociedad vulnerables y con dificultades al momento de acceder a un empleo.

Me refiero a incorporar personas con capacidades diferentes, jóvenes que acceden a su primer empleo y al colectivo LGTB, entre otros, solicitando también a los proveedores del Estado que cumplan con un cupo de los mismos en su personal.”

También indicó que “El modelo que nos gustaría ofrecer en Ushuaia es el de Río Grande.

Personalmente creo que desde los números de la municipalidad se puede trabajar mejor, redistribuir mejor los recursos, buscar financiamiento bueno para obras y servicios. También tengo otra mirada sobre el turismo, para mí es vital desarrollarlo conjuntamente con los actores vinculados al sector posicionarnos captando el mercado nacional e internacional de verdad. Necesitamos una terminal de ómnibus multipropósito, una red de senderos urbanos y periurbanos, como también incluir en el circuito prioritario de invierno a los hoteles. Estas son algunas de las cuestiones básicas que tenemos que atender en Ushuaia”.

Sobre otros temas relacionados con la municipalidad de Ushuaia también agregó: “Es importante generar el primer sistema de salud municipal de Ushuaia siguiendo el modelo de Río Grande, también el deporte, la cultura y crear en Ushuaia el centro de desarrollo tecnológico y de empleo como el que se generó en Río Grande, ayudando a que muchos puedan formarse, certificarse y conseguir un nuevo empleo. Llegó el momento de darles la oportunidad a nuevos dirigentes bien formados, para demostrarle a la sociedad que se puede gestionar de otra forma. Nos venimos preparando hace

muchos años, acá no hay ningún improvisado, hay una clase política que puede hacer que Ushuaia evolucione de verdad, yo creo que tenemos que salir de la lógica de que el funcionario debe ser de MI partido y cambiarla por que debe ser el mejor para ocupar ese cargo.”