Gustavo Melella: “Dio inicio la campaña 2019 al peor estilo de la Isla”.

Ante las acusaciones realizadas en un diario de la Capital Federal, quiero señalar lo siguiente:

▶️1- Me voy a defender en la Justicia, que es el ámbito donde corresponde. Estoy a total disposición.

▶️2- El resto son consideraciones políticas y en ese sentido quiero destacar algunos conceptos:

✔️A- Con dicha nota, se lanzó la campaña electoral en Tierra del Fuego. Al peor estilo de la isla. Haciendo campaña sucia en lugar de discutir ideas para mejorar la vida de los fueguinos.

✔️B- Hace 7 años que gobierno Río Grande. Me presenté dos veces a elecciones. En mi ciudad, una ciudad donde todos me conocen, obtuve más del 50% de los votos cuando fui reelecto.

✔️C- En 7 años no fui procesado, mucho menos condenado.

✔️D- En todas las encuestas aparezco con una amplia ventaja sobre cualquier otro candidato. En algunas duplico la intención de voto sobre el segundo. Ese es el verdadero motivo de estos ataques. Por eso se montó esta campaña que implica una inversión millonaria al solo efecto de desprestigiarme.

✔️E- La campaña se basa en prejuicios, discriminación y cuestiones de la vida privada.

✔️F- No importa si uno gobernó bien; si trajo bienestar a su comunidad; si solucionó el problema del agua potable para los próximos 30 años; si gestiona con equilibrio fiscal; si discute salarios en paritarias libres; si en su municipio no hay huelgas; si hizo obras de excelencia como el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita; una piscina olímpica cubierta similar a las de Río2016; la única pista de entrenamiento cubierta para BMX del país; consultorios de múltiples especialidades para suplir los déficits de atención de la salud del gobierno provincial; si se ampliaron y mejoraron los espacios públicos y deportivos. No importa si llevó agua potable, cloacas, iluminación y pavimento a los barrios más humildes; si renovó por completo el sistema de colectivos; si defiende permanentemente el trabajo de los fueguinos.

✔️G- Los dirigentes estamos expuestos a estas situaciones. En Tierra del Fuego, lamentablemente, hay sobrados ejemplos de campañas sucias.

En síntesis, si la Justicia me requiere voy a estar a disposición y al mismo tiempo voy a seguir gestionando para que toda la comunidad de Río Grande y Tierra del Fuego, viva mejor.

