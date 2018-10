Gobierno provincial subsidia el gas al recaudador de Scioli, y a La Anónima.

En un gobierno provincial que al asumir recortó jubilaciones, y que no otorgó paritarias a los estatales, llama la atención cómo el dinero público se gasta alegremente en otros rubros. Por ejemplo, $ 370 millones en dos obras suspendidas (Ruta Costera del Beagle y Microestadio de Río Grande); o subsidios para el gas en garrafa a casi 50 personas con sueldos superiores a 100.000 pesos.

La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, supo de fotos amables y buenos negocios con los ministros de Interior (Rogelio Frigerio, cuyo primo vive una época de prosperidad para su empresa fueguina) y Luis “Toto” Caputo (cuando estaba en Finanzas tomó deuda con la provincia al 3,5%, que por el mismo dinero paga 9%). Pero sus acercamientos a los candidatos peronistas Juan Manuel Urtubey o Sergio Massa ya son públicos. Así que un gobierno nacional hasta ahora aliado y hasta amigo de Bertone, comenzó a poner la lupa sobre la administración de una de las dos provincias que nunca visitó Macri como presidente (la otra es Santa Cruz).

En esta línea, dentro del Gobierno Nacional se elaboró un informe que cruzó quiénes son los beneficiarios de la tarifa social en gas envasado publicado en https://gestiontransparente.tierradelfuego.gob.ar/?page_id=1264

con sus ingresos declarados ante la AFIP. De acuerdo a ese informe, unos 1.500 casos, sobre un total de 7.539 beneficiarios, no deberían pagar el gas licuado de petróleo (GLP, en garrafas o zepelines) con precio subsidiado.

Algunos casos de personas son escandalosos:

-El más increíble de todos es Fabiana Elena Marín, una vecina de Ushuaia que -según datos de la AFIP- cobra $ 458.044,80 de sueldo; a pesar de lo cual es beneficiaria en el subsidio del gas.

-Otros casos son los de Gabriel Alejandro Avalos ($ 340.914 de sueldo), Silvia Raquel Fígoli ($ 274.630) o Leonardo Domingo Abendaño ($ 269.103). Los que tienen ingresos superiores a 100.000 y reciben el subsidio son 48 personas.

-Los nombres de empresas que reciben el subsidio también llaman la atención. Por ejemplo New San, del empresario Rubén Cherñajovsky, señalado como uno de los mayores -o el mayor- recaudadores de campaña de Daniel Scioli en 2015; además de amigo personal declarado del ex gobernador bonaerense.

-Juan Felipe Gancedo S.A. no podía faltar. En Tierra del Fuego llaman a la empresa “el Lázaro Báez de Bertone”. Y, justamente, esta firma aparece vinculada al más célebre de los presos K en la causa Ruta del Dinero K; mientras que en otro expediente ya clásico -Skanska- se la vincula a otro presidiario, Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido ex presidente Kirchner.

-También reciben subsidios los siempre rentables bancos. El estatal Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, pero también el Hipotecario o el Galicia.

-También hay dos supermercados. El más importante de la Patagonia, de la familia Braun Menéndez, de la cual forma parte el jefe de gabinete nacional, Marcos Peña: La Anónima. Su razón social es Importadora y Exportadora de la Patagonia S.A. Además está Carrefour, cuya razón social es INC S.A.

-En la lista hay también empresas de las más grandes a nivel nacional: YPF, Telefónica, Swiss Medical, la Caja de Ahorro y Seguro, entre otras.

-Entre los favorecidos por la generosa mano de Bertone también se cuentan la obra social de los empleados de Comercio, OSECAC, manejada por el histórico Armando Cavalieri; como también London Supply, que maneja los free shops de la provincia y cuyo dueño -Teddy Taratuti- era amigo personal de Amado Boudou.

Estas personas físicas y jurídicas, que no necesitan pagar el gas con subsidio, se contrastan con los vecinos humildes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin que se calefaccionan con leña porque no pueden pagar el gas envasado a los precios actuales.

