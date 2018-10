FRANCISCO IBARRA: “ES INAUDITO. NO HE VISTO EN 20 AÑOS DE PROFESIÓN QUE POR LOS MEDIOS SE PUBLIQUE MÁS DE LO QUE HAY EN LAS ACTUACIONES”

Por Armando Cabral

Juev 18/10/18.- Durante la presentación que se llevó adelante en el medio día de hoy, el abogado patrocinante de Gustavo Melella declaró que “es un hecho inaudito, no he viso en 20 años de profesión que por los medios se publique más de lo que hay en las actuaciones”. Asimismo, confirmó que aún no existe imputación.