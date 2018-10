El intendente Melella se presentó espontáneamente ante la justicia.

Juev 18/10/18.- Acompañado de su abogado el Dr Francisco Ibarra, el intendente Gustavo Melella se presentó hoy en tribunales para ponerse a disposición de la justicia ante las denuncias que se elevaron en su contra. Los teléfonos no fueron entregados por las supuestas víctimas, los audios no forman parte de la causa y no hay imputación alguna contra el intendente, dijo su abogado.

Melella se negó a hablar de su vida privada y sostuvo que la gente sabe que detrás de todo esto hay algo más, que no se ha actuado bien. Si hay algo que se investigue, pero se extralimitaron, sobre mi intimidad, sobre mi vida, señaló. Respeto de la obra pública, Melella dijo que esta todo claro, esto tiene que ver con una empresa que dimos de baja por incumplimiento de contrato, están todos los expedientes, no tenemos nada que ocultar.

Por su parte el abogado del intendente fu muy claro respecto de la denuncia y destacó que no tiene nada que ver una con la otra, la de la vida privada del intendente y su gestión respecto de la obra pública.

“Es inaudito y no he visto en 20 años de profesión que se conozco a través de los medios una denuncia sobre la vida privada, que se hayan hecho públicos audios que aun ni sabemos si son reales o no, en cuanto a las posturas de los fiscales, no hay dos, sino una. Ibarra fue designado hoy y fue presentado ante el juzgado, para pedir la documentación respectiva y luego hacer una presentación y ejercer la defensa, es inaudito que por los medios se sepa más que lo que hay en las actuaciones, Hay dos hechos uno la integridad sexual y otro la obra pública, es inaudito que la supuesta víctima y los representantes hagan esta imposición publica y presenten a la supuesta víctima, y los supuestos audios que se emitieron sin resguardar la privacidad y esos audios por el comunicado que se emitió desde el poder judicial, ni siquiera están incorporados a la causa y no sabemos si son reales, editados o no.

Ibarra sostuvo además que “los teléfonos de las supuestas víctimas fueron requeridos por la justicia y ellos no los han querido dejar no obstante eso los audios son públicos”.

En referencia a la obra pública el abogado manifestó que “todo lo actuado en materia de obras públicas y lo que yo pude ver en el ámbito administrativo esta todo reglamentados, pagos certificaciones, todo, expedientes completos, no veo ninguna clase de irregularidad y no encuentro ninguna vinculación entre la denuncia de integridad sexual y la obra pública”.

En cuantos a los dictámenes de los fiscales Ibarra destacó que uno dice una cosa y el otro, otra completamente distinta, pero la fiscalía es una sola, es un solo hecho que debe ser sometido a la fiscalía.

Finalmente y sobre lo que se publicó en los medios y los audios y dijo sentir lastima por esas grabaciones, y esas personas no se dan cuenta que las están usando y no fueron incorporadas a la causa como prueba y eso me sorprende, tengo serias dudas que todas estas grabaciones no fueron editadas, porque no se publicó lo anterior y lo posterior, se preguntó. A partir de hoy se va a reclamar el derecho a réplica en los mismos espacios que los tuvo el Dr Gimenez quien nos hizo noticia nacional o porque la periodista no pidió todos los audios.

No hay ninguna imputación porque eso lo decide el tribunal y como hay un dictamen que dice lo contrario, luego se citara a indagatoria se nos leerán derechos y garantías y por eso vamos a presentar toda la documentación correspondiente Voy a hacer una presentación desde lo jurídico, no desde lo político, confió en la justicia, finalizó