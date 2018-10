BRASIL ¿Quién es Jair Bolsonaro, el polémico candidato presidencial apuñalado en Brasil?

Lo dijo en 2017, en una conferencia pronunciada en Río de Janeiro. Agregó que si fuera por él, no habría “un centímetro de tierra para indígenas o los quilombos. Porque donde hay tierra indígena hay riqueza en el suelo”.

Tras este hecho, la ex presidente Dilma Rousseff sostuvo polémicas declaraciones, afirmando que “incentivar el odio crea ese tipo de actitud”.

Le valió una denuncia de 13.670 euros (15.900 dólares) y una condena judicial por racismo.

“No te violo porque no te lo mereces”

En 2014, en medio del Congreso Nacional, la parlamentaria Maria do Rosario comenzó a discutir con Bolsonaro después de dar un discurso sobre las víctimas de la dictadura militar en Brasil. Después de reclamarle que hace unos días lo había llamado violador, Bolsonaro dijo que no iba a violarla porque no se lo merecía.

Cuando habló de sus declaraciones explicó que lo había dicho porque ella es “muy fea” y porque no era su “tipo”.

Tuvo que pagar una multa de 3.000 dólares.

“Sería incapaz de amar a un hijo homosexual”y prefería que“muera en un accidente a que aparezca con un hombre con bigote por ahí”

Lo dijo en una entrevista con la revista Playboy en 2011.

“Vamos a fusilar la ‘petralada’ aquí en Acre”

Sucedió hace unos días, refriéndose a los miembros del Partido de los Trabajadores (el de Lula da Silva).

En su discurso añadió: “Ya que les gusta tanto Venezuela, tienen que irse para allá. Solo que allá ni siquiera tienen mortadela, solo van a comer pasto”.

El PT interpuso una denuncia penal por amenaza.

“Yo no corro ese riesgo, mis hijos fueron muy bien educados”

Fueron sus declaraciones cuando la periodista Preta Gil le preguntó cómo reaccionaría si sus hijos se enamorarían de una mujer negra, durante el programa CQC de la Band.

“En memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el pavor de Rousseff”

Pasó en 2016, cuando votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff. En esa ocasión afirmó que lo hacía en memoria de Carlos Alberto Brilhante Ustra, jefe de inteligencia de la dictadura acusado de encabezar cientos de secuestros y torturas a presos políticos.

“Cuando era joven había pocos homosexuales. Con el paso del tiempo, por los hábitos liberales, por las drogas y porque las mujeres empezaron a trabajar, aumentó el número”.

Lo dijo en 2016 en una entrevista con Ellen Page.

“Pinochet debería haber matado a más gente”

Lo afirmó en 1998, cuando fue entrevistado por la revista Veja y habló sobre el dictador chileno Augusto Pinochet.