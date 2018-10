Bertone llamó a un “frente nacional peronista” y puso proa al 2019.

Río Grande.- La gobernadora y presidenta del Partido Justicialista de la Provincia de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, encabezó este miércoles en el gimnasio del club San Martín de Río Grande el acto por el Día de la Lealtad Peronista.

Acompañada por el intendente de Ushuaia Walter Vuoto, de Tolhuin Claudio Queno, integrantes del PJ Provincial, y por distintos sectores gremiales y una gran cantidad de agrupaciones militantes, Bertone hizo un repaso de lo que significa el 17 de octubre para el Partido Justicialista y, además, también se refirió a la situación actual y llamó a formar un “frente nacional peronista”.

Se vieron en el acto a los senadores nacionales Julio Catalán Magni y José Nato Ojeda; el diputado nacional Matías Rodríguez; a los legisladores provinciales Myriam Martínez, Andrea Freites; Federico Bilota, Daniel Harrington, Angelina Carrasco, Marcela Gómez.

Los concejales Juan Carlos Pino, Presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia y Vicepresidente del Partido Justicialista; Jeannette Alderete, presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin, Pedro Oliva, Marcelo Muñoz; Matías Rodríguez; de Río Grande María Eugenia Duré; de Ushuaia Hugo Romero.

También el presidente del Consejo Departamental Río Grande del PJ, René Vergara (Petroleros Privados), el Decano de la FRTDF de la UTN, ingeniero Mario Ferreyra; el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Santiago ‘Paqui’ Barrientos; integrantes de los gabinetes municipales, como los ushuaienses Oscar Souto y Omar Becerra, distintos referentes gremiales como Ramón ‘Moncho’ Calderón (UTHGRA), referentes de la Asociación Obrera Textil; José Luís Ríos (UPCN), Mario Camino (Químicos y Petroquímicos); referentes de distintas unidades básicas y organizaciones políticas y sociales Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, como CERRO, Herederos, Facundo Quiroga, 8 de Octubre, 27 de Octubre, La Compañera, La Gringa, La 17, Resurgir Peronista; La Ocho; Agrupación Lealtad y Unión, Agrupación 9 de Mayo y muchas otras.

El diputado nacional Martín Pérez y el vicegobernador Juan Carlos Arcando no pudieron asistir por cuestiones de agenda, pero ambos enviaron salutaciones a la militancia por este día y se vieron reflejados en un video institucional que se proyectó antes de los discursos y donde se rescató el pensamiento del general Juan Domingo Perón.

“Tenemos que unir a todos los peronistas”

El intendente de Tolhuin Claudio Queno, quien abrió los discursos, agradeció la presencia de concejales, legisladores y parlamentarios nacionales en este acto peronista por antonomasia y apeló a la unidad “de todos los peronistas, de los que están adentro y de los que están afuera, necesitamos de la lealtad y de la unidad para lo que se viene, tenemos una excelente conductora en la compañera gobernadora Rosana Bertone y lo demuestra con todas las cosas que hizo y que hace”, elogió.

Al tiempo que añadió que “Rosana es una conductora que no miente, que está cerca de la gente, que acompaña a los municipios y por eso necesitamos que encabece el proyecto peronista. Rosana 2019”, exclamó.

Vuoto aseguró que “el desafío es lograr algo más grande que la unidad”

En el marco de la celebración del Día de la Lealtad, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto llamó “a lograr algo más grande que la Unidad” y sostuvo que las grandes transformaciones “se hicieron cuando fuimos capaces de convocar hacia afuera” y “logramos caminar juntos”. El peronismo fueguino se reunió en el club San Martín de Río Grande donde realizó el acto central que conmemora los inicios del movimiento nacional un 17 de octubre de 1945. El encuentro reunió a la militancia con la gobernadora de la provincia, Rosana Bertone y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto quien aseguró que “nuestro desafío es todavía más grande que la unidad: es la convocatoria amplia a espacios que nos exceden”.

Junto al diputado nacional Matías Rodríguez, quien participó también de la celebración del peronismo fueguino, Vuoto dijo al peronismo reunido que “las cosas grandes y transformadoras se hicieron cuando fuimos capaces de, desde nuestra identidad, convocar hacia afuera. Lograr que vengan desde otros espacios pero también que vengan los independientes, los que nunca hicieron política pero saben que así se transforman las cosas”.

“El 17 de octubre fue una plaza de eso, de reivindicación de la política como forma de mejorarle la vida a las personas. Eso no sólo lo sabía Perón y los dirigentes del peronismo, lo comprendieron perfectamente los que fueron a esa plaza”, afirmó.

Vuoto sostuvo que “tenemos hoy la tarea de ser lo suficientemente amplios para no dejar que vuelvan a convertir la política en una cuestión de élites, de mesas de dirigentes, tenemos que tener la suficiente humildad para entender que los tiempos de la política los pone la gente”.

“Hoy tenemos una demanda muy concreta que es la unidad. La unidad no para fundirnos en algo homogéneo sino la unidad en el marco de diversas posiciones y diversas historias. Algunos querrán ir más lejos, otros querrán ir más cerca pero hoy lo importante es empezar a dar estos primeros pasos juntos”, dijo.

Agregó también que “si no podemos hacer el esfuerzo de entender eso, los dirigentes vamos a ser responsables por no haber sabido escuchar una demanda de la sociedad. Y es uno de los peores errores que puede cometer un dirigente que se reivindica en la tradición del peronismo”.

Dirigiéndose a la gobernadora Bertone y hablándole a un San Martín repleto de militantes, dijo Vuoto “me va a encontrar siempre parado en la misma vereda, siempre al lado de la militancia, siempre al lado del peronismo, siempre en el barrio, siempre juntándonos para que no nos roben los sueños, para que nuestros compañeros no sean perseguidos por ser peronistas”.

“Desde Tierra del Fuego le decimos unidos al país no al FMI. Le decimos no al centralismo porteño”

En su discurso, Bertone expresó que “desde Tierra del Fuego le decimos unidos al país, no al FMI, no al centralismo porteño, y le decimos sí a la Patagonia, somos orgullosamente patagónicos, somos orgullosamente malvineros. ¡Vivan las Islas Malvinas!”.

En tal sentido, aseguró que “vamos por la soberanía, por nuestra identidad como provincia. Con todo el viento en contra, con todas las dificultades, hemos recuperado la educación y la salud pública de nuestra provincia”.

“Quiero hablarles de algo que nos enseñó nuestro líder, quiero hablarles de la lealtad del que conduce, de los militantes; la lealtad entre cada uno de ustedes y de la unidad, que no es no tener diferencias; si no acompañarnos y ser solidarios en estos momentos difíciles”, manifestó la Gobernadora.

Además, la presidenta del Partido Justicialista de Tierra del Fuego, señaló que “cuando hay situaciones como las que suceden en nuestra provincia, que muchos dicen que son operaciones políticas, o dicen que se trata de la vida privada de alguien, quiero aclararles que a mí no me gusta que se metan en mi vida privada ni en la de nadie. Yo no soy fiscal ni juez. Soy una militante política, una mujer como muchas mujeres argentinas y fueguinas, y quiero proponer algo a toda la dirigencia política, la que está acá y la que no está: quiero proponerles que sí confrontemos, mirándonos a los ojos sobre ¿Qué vamos a hacer con la necesidad de nuestra gente? ¿La vamos a manipular?, ¿La vamos a usar? ¿O como dice nuestra compañera Eva Perón: “donde nace una necesidad, hay un derecho?”, expresó.

Bertone mencionó que “es un momento difícil, donde hay muchos compañeros despedidos o que temen perder el empleo y que no les alcanza el sueldo, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a usar la necesidad de la gente? Yo no hago política así, yo propongo seguir transformando Tierra del Fuego, por eso estamos unidos”.

A raíz de ello, manifestó que “tenemos la obligación de seguir construyendo y haciendo obra pública con la UOCRA. No quiero que ningún vivo traiga trabajadores de afuera, yo quiero trabajo para los fueguinos”.

Además, expresó que “no quiero más dirigentes políticos que busquen trabajadores de otros lados, lo que quiero hacerles saber, que pesa sobre mí y sobre todos los compañeros, es una responsabilidad enorme y esa responsabilidad es la de redoblar esfuerzos por la unidad”.

Por otra parte, expresó que “hay que dejar de lado todo interés personal y ayudar a los que menos tienen, tenemos que ser solidarios entre nosotros; esto es un mensaje de esperanza para todos los argentinos de que la unidad es posible”.

Manifestó también que “quiero dejarles un mensaje de que vamos a recuperar la Argentina para el 2019, quiero que ese compromiso salga desde acá”.

“Miremos lo que nos pasó en el pasado, miren lo que pasa en Brasil. Tenemos que ser inteligentes y sabios para tener unidad de concepción y de acción; tenemos este partido y esta lealtad, les pido que en el trabajo del día a día, y en todos sus puestos de trabajo, hablemos de esta lealtad, que vamos a militar con fuerza, con alegría y convicción”, afirmó.

En esa línea, Bertone llamó a “militar con convicción y con entusiasmo porque tenemos un movimiento Justicialista y un pueblo como el nuestro que sabe que la felicidad se la da el peronismo. Viva Perón”.

“Todos unidos hasta la victoria en el 2019, por la victoria en la Argentina, muchas gracias, los llevo en mi corazón y sé que vamos a lograr la victoria entre todos los compañeros”, señaló la Gobernadora.

Cabe destacar que la mandataria afirmó que “de la mano de Martín Pérez vamos a ganar la intendencia de Río Grande en el 2019” y también Vuoto se manifestó en ese sentido señalando que “el peronismo debe ganar la municipalidad de Río Grande”.