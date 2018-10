A los compañeros de la UOM R GDE. A los trabajadores metalúrgicos y a la comunidad fueguina toda.

La pérdida de puestos de trabajo, la destrucción de la industria electrónica, que con todos sus defectos es muy superior a la no existencia de trabajo, ya que el tan mentado cambio de matriz productiva no es más que un cúmulo de palabras que no han creado un solo empleo en la provincia. La definición de provincia chica, que solo sirva al turismo, contraponiendolo con la industria, solo le ha servido a los grandes operadores y empresarios.

Nuestra experiencia muestra que nada tiene de contradictorio la industria con el turismo, más aún, muestra que pueden complementarse y dar empleo y crecimiento. Por ello, no nos engañamos, lo que se esconde tras el ataque a la industria electrónica desde el poder ejecutivo nacional y local, los grandes Multimedios es la entrega de los recursos naturales, la situación estratégica de nuestra ubicación geopolítica y por ende la soberanía!

Los metalúrgicxs por más que nos quieran esconder y negar ya estamos en el ADN de la sociedad fueguina, miles de habitantes de toda la TDF pasaron en algún momento de su vida por una de las industrias, por eso no pueden destruir nuestra identidad y nuestro sentido de pertenecía, no pueden romper nuestros lazos con el pueblo de TDF.

La iniciativa y el proyecto de ley, desde nuestra humilde opinión debe ser conocido, debatido, impulsado y defendido por el más amplio frente en defensa de la soberanía, la industria y el empleo que podamos y seamos capaces de construir. Haciendo los aportes necesarios para que esté tenga todo lo que los sectores populares deseamos para una industria electrónica al servicio de los intereses de nuestra patria, por una industria que se desarrolle y sustituya cada vez más importaciones!

Dónde nuestros técnicos e ingenieros de desarrollen y creen para recuperar lo perdido.

#LaUnidadEsElCamino!

Luchemos Unidos por hacer posible lo necesario para nuestro pueblo