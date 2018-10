7° Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales.

Les convocamos al 7º Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales (ELVA) a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina donde nuevamente varones que deseamos aportar en la lucha contra el machismo y el patriarcado, desde una perspectiva feminista, compartiremos tres días de experiencias/herramientas a través de talleres vivenciales, paneles, expresiones artísticas así como movilización callejera.

Este año el ELVA tendrá como eje ”Ni machos ni fachos: trabajando por masculinidades contrahegemónicas”. En tiempos donde la ola feminista inunda las calles de Latinoamérica consideramos que es fundamental que podamos generar espacios de encuentro, de reflexión y de compartir herramientas que nos permitan desarmar los mandatos político-sociales-culturales impuestos.

Entendemos que las masculinidades son diversas y están enmarcadas en un sistema de opresión que legitima la figura del macho en detrimento de otras masculinidades. Seamos maricas, varones trans, heteros o como nos percibamos, es necesario que encaremos de forma organizada y colectiva la tarea de desaprendernos y re educarnos, porque individualmente estamos a merced de la sociedad heterocispatriarcal.

Son necesarios los espacios de organización que nos permitan hacerle frente a los gobiernos antipopulares en nuestro continente. Gobiernos capitalistas de la derecha neoliberal que traen aparejados hambre, violencia, violación de derechos, y que también implican una avanzada conservadora que se intensifica sobre los cuerpos de las identidades disidentes y de las mujeres.

Nos ponemos en tela de juicio porque apostamos a la construcción de una sociedad sin opresiones, y en ese marco entendemos que debemos tener un rol activo, aunque no protagonista, en relación con movimiento feminista que haga temblar al patriarcado.

Esta llamada es para todes aquelles varones incómodes y con ganas de cambiar este orden injusto.

Estás invitade sin que importe tu orientación sexual, tu genitalidad o la ciudad donde vivas.

¡Les esperamos!

Si querés saber más sobre la historia de los ELVA: https://docs.google.com/document/d/1hfbsE6cSw8wEYvQYFeMHbWWZBh1j1C6R23Hl41k8SEI/edit?usp=sharing

INSCRIPCIÓN:

El costo de la inscripción es de AR$300 (trescientos pesos argentinos). El ingreso por las inscripciones se utilizara para cubrir todos los gastos del encuentro. Se abona al ingreso del encuentro.

Exentos de la obligatoriedad del pago de inscripción:

– Quienes no residan en Ciudad de Buenos Aires y Área Metropolitana de Buenos Aires.

– Quienes no cuenten con la posibilidad de cubrir el pago.

– Menores de edad bajo responsabilidad de unx adultx

DÍA, HORA Y LUGAR:

El ELVA se desarrollará a partir del sábado 17 a las 10hs y hasta el lunes 19 de noviembre de 2018 a las 15hs, en una de las sedes de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

ALOJAMIENTO:

Aquellas personas que vengan de más allá de la Ciudad de Buenos Aires y zona metropolitana, podremos garantizarles un espacio donde alojarse. Por favor no olviden poner “Sí”, en la pregunta de si “¿Necesitás alojamiento?”

—————————————————

7º Encontro Latino-americano de Homens Antipatriarcal

NEM MACHOS NEM FASCISTAS: TRABALHANDO POR UMA MASCULINIDADE CONTRA-HEGEMÔNICA

17,18,19 DE NOVEMBRO DE 2018.

CIDADE AUTÔNOMA DE BUENOS AIRES (CABA), ARGENTINA.

Convocamos ao 7º Encontro Latino-americano de Homens Antipatriarcal (ELVA) que será realizado na cidade de Buenos Aires, Argentina. Uma vez mais, homens que desejamos contribuir com a luta contra o machismo e o patriarcado, a partir de uma perspectiva feminista, compartilharemos três dias de experiências/ferramentas com oficinas vivenciais, painéis, e expressões artísticas assim como mobilizações na rua.

Neste ano, o ELVA tem como tema “Nem machos, nem fascistas: trabalhando por masculinidades contra-hegemônicas”. Em tempos onde a onda feminista inunda as ruas da América Latina consideramos fundamental que possamos gerar espaços de encontro e reflexão para compartilhar ferramentas que nos permitam desarmar os mandos políticos-sociais-culturais impostos.

Entendemos que as masculinidades são diversas e estão enquadradas num sistema de opressão que legitima a figura do macho em detrimento de outras masculinidades. Sejamos bichas, homens trans, héteros ou como nos percebemos, é necessário que enfrentemos de forma organizada e coletiva a tarefa de desaprender e reeducar a nós mesmos, porque sozinhos estamos à mercê da sociedade hétero-cis-patriarcal.

São necessários espaços de organização que nos permitam fazer frente aos governos antipopulares do nosso continente. Governos capitalistas da direita neoliberal que trazem consigo fome, violência, violação de direitos, e que também implicam um avanço conservador que se intensifica sobre os corpos dissidentes e das mulheres.

Nos questionamos porque apostamos na construção de uma sociedade sem opressões, dentro disso entendemos que devemos ter um papel ativo, mesmo que não protagônico, em relação ao movimento feminista que faça estremecer o patriarcado.

Esta chamada é para todxs xs homens incomodados e com vontade de mudar este sistema injusto.

Estás convidadx sem que importe tua orientação sexual, teus genitais ou a cidade onde vives.

Esperamos vocês!

Se queres saber mais sobre a história dos ELVA: https://docs.google.com/document/d/1hfbsE6cSw8wEYvQYFeMHbWWZBh1j1C6R23Hl41k8SEI/edit?usp=sharing

INSCRIÇÃO: O custo da inscrição é de 300 pesos argentinos. O valor das inscrições será utilizado para cobrir todos os gastos do encontro. O pagamento será feito no encontro.

Estão isentos da obrigatoriedade do pagamento:

-Quem não mora em Buenos Aires ou na Área Metropolitana de Buenos Aires.

-Quem não tem recursos para pagar.

-Menores de idade sob responsabilidade de adulto.

DIA, HORA, LUGAR:

O ELVA acontece a partir do sábado 17 às 10h até 19 de novembro de 2018 às 15h, em uma das sedes da Universidade Nacional de Avellaneda (UNDAV).

ALOJAMENTO: Podemos garantir um espaço para alojamento de pessoas que vêm de outras zonas que não sejam a cidade e a zona metropolitana de Buenos Aires. Por favor, no esqueçam de colocar “Sim” na pergunta “Precisas de alojamento?”.