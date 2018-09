Vicegobernador Juan Carlos Arcando “En tiempos de crisis son las PYMES las que ponen el hombro y lo hacen arriesgando”

Juev 13/09/18.- El Vicegobernador de la provincia y titular del parlamento fueguino Juan Carlos Arcando, a cargo del Ejecutivo, encabezó junto al presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, el vicepresidente de la entidad nacional y de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro, su par de Ushuaia Claudia Fernández y el intendente Gustavo Melella, de la apertura del 2° Foro Regional de Comercio y Turismo en el marco de las “Estrategias para el Desarrollo Local” denominado ‘Las Pymes Fueguinas, un Futuro Posible’, realizado este jueves en el Grande Hotel.

Cabe destacar la presencia de todos los sectores de la sociedad a este importante evento, incluida autoridades nacionales como la senadora Myriam Boyadjián, la concejal María Laura Colazo y funcionarios de los gabinetes de Río Grande y Tolhuin, además del gobierno de la provincia y de distintos entes federales, universidades, fuerzas armadas, y representantes de distintas pequeñas y medianas empresas.

En primer término Arcando destacó la presencia de todos los actores productivos, sociales y políticos, tanto nacionales como de la provincia y los municipios de Río Grande Tolhuin en este importante foro, “pero por sobre todo tenemos la presencia de las PYMES que se nuclean a través de las cámaras de comercio, tanto de Río Grande como Ushuaia y lo celebro porque creo que de esta jornada va a salir algo muy fructífero; tengo la particularidad de que cuando voy a un lugar, tengo algo nuevo para aprender y creo que ustedes también van a adquirir nuevos conocimientos”, auspició.

En ese sentido agregó que “esto es bueno porque les permite desarrollar en estos tiempos tan difíciles –como bien lo describieron Diego (Navarro) y Gustavo (Melella) está viviendo la Argentina, donde hay ciclos de diez años de bonanzas y después tres o cuatro años en que parece que la Argentina se fuera a derrumbar”.

En este punto se preguntó: “¿Y quiénes son los que siempre están poniendo el hombro? Son las pequeñas y medianas empresas”, destacó, lo que concitó el aplauso de los presentes.

“Las PYMES son las que están poniendo el hombro y lo hacen arriesgando en una Argentina donde el préstamo está entre el 50 y el 60 por ciento –más allá de que la semana pasada algunos bancos daban créditos entre un 25 y un 29 por ciento-. Pero qué hacemos con los préstamos sino hay consumo, esta es la pregunta que hay que hacerse, tenemos que tener consumo, el ciudadano común tiene que tener consumo”, completó el Vicegobernador.

Arcando recordó que durante su participación en el reciente III Congreso Mundial de Diálogo Intercultural e Interreligioso “estuve en una mesa con el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires quien tiene una postura totalmente contraria a nuestra promoción industrial y nos decía –sin tapujos- a todos los que estábamos en el panel, que la industria de Tierra del Fuego es la que tenía que cerrar sus puertas. Obviamente que en defensa de los intereses de los fueguinos no me callé la boca y le contesté porque no es tan así ya que la gran mayoría de los que estamos acá vinimos desde todos los puntos de la Argentina, desde Jujuy hasta Santa Cruz y otros que nacieron acá en Tierra del Fuego. Todos ellos pusieron el hombro para engrandecer nuestra provincia y lo hicieron en tiempos muy difíciles”.

El Vicegobernador observó que “la Ley de Promoción Industrial no nació en el 83, sino once años antes, en 1972 bajo el gobierno de Lanusse y nació por una cuestión geopolítica de poblar esta zona; entonces, tiene que tener otra mirada con respecto a nuestra provincia; somos una provincia insular y la única que tiene conflictos de límites, que no podemos incorporar todo nuestro territorio como las Islas Malvinas y la Antártida que está sujeta al Tratado Antártico”.

Arcando insistió en que “tienen que tener otra mirada hacia nosotros, no nos tienen que mirar como un gasto, sino que tienen que mirar a todos los que vinieron acá a hacer Patria y a defender la soberanía de nuestro territorio”.

“Creo que tenemos que tener una mirada más abierta para todos aquellos que la luchan todos los días para sostener la economía y el desarrollo ya que ellos aportan con sus impuestos los recursos para que el Estado preste sus servicios y sostenga el salario de todos los estatales, incluidos a nosotros como funcionarios”, dijo Arcando.

Agregó que “esa apertura es lo que vengo planteando desde que era concejal, luego como legislador y hoy como vicegobernador de la provincia y en esa premisa siempre me planteé qué podía hacer desde el lugar que ocupaba para defender a la pequeña y mediana empresa porque el gran empresario, obviamente tiene los recursos necesarios para afrontar cualquier situación, en cambio las PYMES y los comercios, los que hoy están presentes en este foro, todos los días tienen que hacer un esfuerzo para sacar adelante su empresa y poder pagar sus impuestos, sus tributos a la AFIP y el salario de sus trabajadores como normalmente lo hacen con dignidad”.

Por último, el mandatario provincial reconoció y agradeció “todo el esfuerzo que hacen y nosotros desde el Estado también debemos esforzarnos más para unirnos con el sector privado y lograr ese objetivo común de desarrollo y progreso, porque son ustedes los que nos pusieron a nosotros en el lugar donde estamos, tanto a nivel provincial como nacional, para que defendamos sus derechos”.