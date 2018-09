Verónica Andino Secretaria General del SUTEF. Los docentes paran este miércoles 5 y habrá nueve manifestaciones.

Mart 04/09/18.- La dirigente sostuvo que no hubo ninguna propuesta salarial del gobierno, que no hay para más y que es gravísimo por lo que se votó un paro para este miércoles 5 que sea visible en la calle con 9 manifestaciones en casi todos los barrios de la ciudad. Además docentes sin cobrar, cierre de carreras, estado de edificios públicos y denuncia a las autoridades provinciales.

Además de lo salarial, se plantea el estado de los edificios, todo lo que paso en las últimas semanas, la presentación ante la justicia contra la gobernadora y el vicegobernador, que tiene dos puntos centrales, queremos saber dónde está el dinero que estaba presupuestado para la reparación de escuelas que esta contemplado en las leyes provinciales, porque tenemos sospechas de malversación y por eso pedimos al fiscal que le pregunte a la gobernadora que pasó con eso, y por otro las declaraciones del vicegobernador y la gobernadora que tuvo tanto culpando directamente a los trabajadores de la educación por lo supuestos atentados a las escuelas.

Cuando el vicegobernador dice “pueden matar a un colega suyo, a nadie le queda duda de que está hablando de todos y después salieron a decir que el SUTEF salto y no hablábamos de ellos, hablan de todos, soy colega de mis compañeros y yo siento que me lo dijo a mí, que me está culpando a mí y después la gobernadora haciendo referencia directa a quienes han impedido el dictado de clases durante tanto tiempo, cuando le preguntan quiénes son los responsables dice “los mismos que han impedido las clases y hace una referencia culpando a los docentes, son declaraciones graves serias y creemos que tienen que dar explicaciones. Somos los primeros que queremos saber quiénes son los responsables de los atentados”.

“Esta situación se da porque somos los únicos que no dejamos de decir lo que nos pasa, los docentes sin lograr, denunciamos los talleristas en diciembre de 2015, tenemos 17 compañeros exonerados, pero no vamos a ser cómplices de ningún gobierno que ataque a nuestros compañeros”.

Cuando dicen que no se puede pagar no están diciendo la verdad, el fondo de la soja no era para pagar salarios sino para obras de infraestructura, que no nos mientan, no vamos a dejar de cuestionar todo esto, porque lo denunciamos antes y lo seguiremos haciendo”, finalizó