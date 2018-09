UNTDF tomada. En rueda de prensa de alumnos aclararon punto por punto la situación de la casa de estudios.

Marcia García y Gonzalo Maltez fueron quienes atendieron a los cuatro medios que asistieron a la convocatoria para poner en agenda la situación de las universidades públicas.

Marcia Garcia sostuvo que esta medida se tomó en base a las distintas tomas que se están realizando en este marco de acuerdo del gobierno nacional con el FMI que directamente afecta a la educación pública, la salud y obviamente tienen que ver con el recorte que han sufrido todas las universidades y asciende a 3000 millones de pesos y afectan a la investigación, ciencia y tecnología, al salario docente, todos saben que hay un problema y una lucha por el aumento salarial, se les ha ofrecido un 15% en un marco inflacionario que sabemos que va a llegar al 30% i mas a fin de año y en ese sentido nos sumamos a esta lucha y también por lo interno de la universidad que voy a pasar a mencionar.

Que las autoridades pongan palabra sobre la situación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, porque estamos en desacuerdo con la profunda brecha salarial que existe entre nuestros docentes y los cargos de gestión, la escases de fondos para investigación, becas, la situación de las pasantías en la sede Rio Grande.

La garantía de continuidad para espacios de lectura y estudio, mejores recursos en las bibliotecas.

Por su parte Gonzalo Maltez, dijo que “además de los reclamos salariales que se están llevando a cabo en paritarias, el reclamo tiene que ver con muchas situaciones que se dan acá en esta sede en particular, principalmente la falta de autoridades y la gran diferencia que hay a nivel salarial entre las autoridades de esta universidad y el resto, En ese marco es importante recordar que esto lo llevamos adelante los estudiantes en una asamblea que conformamos el día jueves”.

“Fue una asamblea estudiantil, luego de la multitudinaria marcha y se decidió en forma unánime la toma de la Universidad y que esta toma es totalmente legitima, fue decidida por los estudiantes porque estamos defendiendo nuestra posibilidad de estudiar. El 76 % de los estudiantes que estamos acá somos hijos de obreros, primera generación universitaria de nuestras familias, no podemos permitir que el gobierno nacional nos robe la posibilidad de formarnos como profesionales y que siempre vamos a estar en pos del desarrollo de esta provincia”, dijo García.

Los estudiantes agradecieron a los gremios que acompañaron esta toma, como SUTEF, UOM, docentes de la UNTDF, CTA Autónoma de Rio Grande, Centro Akainik, IPES de Ushuaia con quien se solidarizaron por su intervención por el gobierno de la provincia, CENT 35, FORJA, SIPREN, docentes de secundario popular, a la página de Facebook TDF Moviliza.

Respecto de los salarios de las autoridades de la UNTDF es superior 3 a 1 al mejor salario docente hoy es un reclamo que hacemos porque el rector cobra un plus del 80 % por zona desfavorable que no se le otorga a los puestos políticos, porque los salarios ya son realmente altos.

Aproximadamente entre los 4 directores de instituto, rectora, vice rectora y dirección del rectorado, unas 5 o 6 personas se estarían llevando el 6 % del total del presupuesto de la universidad, es mucho.

Respecto de la supuesta agresión a un periodista, Maltez dijo que “repudiamos y desmentimos enérgicamente lo que ha dicho este periodista, la verdad que me parece una deslegitimación de la lucha que estamos llevando adelante. Yo estuve aquí todo el tiempo y a todos les dijimos lo mismo pero hasta que no estuvo redactado el documento al mediodía, no queríamos dejar pasar a algunos y otros no, así que a todos les dijimos lo mismo, si podían esperar, que nos faltaban un par de horas y después lo comunicábamos, se retiró, saco fotografías, le pedimos por favor si podía borrar esas fotografías, hizo caso omiso y se retiró hablando por teléfono”.

Finalmente y respecto del plan de lucha, el próximo lunes cuando termine la toma, se hará una asamblea interclaustros para decidir todos juntos, con docentes y no docentes porque estamos de acuerdo en la lucha salarial, la actitud del gobierno provincial, a las 17 unas asamblea con alumnos para comunicar lo que se decida en esa asamblea y ahí veremos cómo continuamos.

En cuanto a los dichos del Diputado Roma, García dijo que “no hay mucho que decir, es parte de un gobierno, parte de un plan en contra de la educación pública, en contra de los trabajadores de los derechos del pueblo trabajador, así que no podemos decir mucho más, siempre van a estar trabajando para un gobierno neoliberal que tiene que defender el recorte impuesto por el FMI”.

Roma nunca respondió a las invitaciones de los alumnos de la UNTDF. NO les llamo la atención que el gobierno provincial no se haya expresado ante este recorte porque de hecho ya quitaron carreras e intervinieron institutos.