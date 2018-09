Tucumán: ya se cayeron 12 puentes inaugurados por el kirchnerismo

El sobreprecio no fue el único problema que tuvieron decenas de obras durante el kirchnerismo. Además, la falta de control llevó a que ya se desplomaran o cedieran 12 puentes de los que se construyeron o repararon en Tucumán durante la gestión anterior. El último de ellos se desplomó esta mañana en las afueras de San Miguel de Tucumán mientras un camión intentaba cruzarlo.

La debacle de los puentes construidos o reparados con fondos nacionales, a través de Vialidad Provincial y con empresas locales que están bajo la lupa de la Justicia, comenzó en marzo de 2015, cuando en una semana de intensas lluvias se derrumbaron 10 puentes en la zona sur de la provincia. Todo en menos de tres días.

El primer fin de semana de marzo de 2015, cuando Cristina Kirchner y José Alperovich transitaban los últimos meses de su mandato, comenzó una serie de lluvias que provocaron crecida de ríos e inundaciones que afectaron a nueve de los 17 departamentos de la provincia más pequeña del país.

Pero el agua, además, se llevó 10 puentes que dejaron incomunicadas a siete localidades. Varias de las estructuras llevaban pocos años de inauguradas entre sonrisas y cortes de cinta con José Alperovich y José López a la cabeza de los festejos a los que se sumó, en alguna oportunidad el propio Julio De Vido o Cristina Kirchner a través de videoconferencias.

Cuatro semanas después el puente sobre el río San Ignacio, que une Los Pizarros con La Cocha por la ruta 334, sufriría el mismo destino tras una nueva crecida de los ríos en una de las zonas montañosas donde la bravura del agua es impactante en épocas de verano.

El puente 12

Había sido habilitado hace tres años en la zona sur de la capital tucumana y colapsó esta mañana mientras lo cruzaba un camión cargado con áridos. Afortunadamente, el conductor solamente sufrió heridas leves y un gran susto. El hecho ocurrió minutos antes de las 11 en la intersección de la avenida Colón y la diagonal Lidoro Quinteros, a la altura del Canal Sur, un desagüe pluvial artificial que cruza un sector de San Miguel de Tucumán y que desemboca en el río Salí.

El camión era conducido por Franco Rodríguez, de 26 años, quien contó que no era la primera vez que cruzaba el puente, que no soportó el peso del rodado y se derrumbó. “Siempre paso por aquí, me dirigía al barrio Ejército Argentino cuando sentí que el puente se caía. Los vecinos y los bomberos me ayudaron a salir. Apenas escuché un estruendo y se cayó. Todos los días paso por acá, estoy bien”, contó a la prensa local el chofer, quien dijo que el camión tiene un peso de 36.000 kilos.

Escuchamos como un sacudón, un estruendo, y cuando salimos vimos que el camión estaba colgando y que el puente había colapsado”. Con esas palabras, la vecina Norma Díaz, describió a LA NACIÓN el angustiante momento que vivieron en el barrio.

La estructura que ayer colapsó había sido habilitada durante la gestión de gobierno de José Alperovich, en agosto de 2015, junto a otro puente mellizo, ubicado a 200 metros de distancia. Los puentes fueron construidos para optimizar la conectividad del barrio Manantial Sur, que está ubicado en la zona, ya que sus habitantes deben cruzar el canal para viajar al centro de la capital provincial.

La secretaria de Obras Públicas de la Provincia, Cristina Boscarino, y el titular de la Dirección de Vialidad Provincial (DPV), Ricardo Abad, explicaron que la obra fue ejecutada por la empresa tucumana Falivene, con recursos provenientes del Fondo Fiduciario Federal. En 2015, ese programa estaba a cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Público y Servicios, que encabezaba Julio De Vido, hoy detenido en una causa que investiga hechos de corrupción durante el kirchnerismo. Con la disolución de esa cartera, tras la asunción de Mauricio Macri, el Fondo pasó a manos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Según las pericias preliminares realizadas por técnicos de la DPV y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, el puente colapsado no presentaba daños en sus vigas ni en la loza, por lo que creen que el desplome se produjo debido a que los tensores de la estructura cedieron por el peso del camión. Las autoridades informaron que, de manera preventiva, se resolvió clausurar temporalmente el tránsito sobre el otro puente que cruza el Canal Sur en el sector donde ayer se produjo el derrumbe.

“Fue vandalizado mientras se construía”

Desde la empresa Falivene negaron defectos en la construcción de la estructura y aseguraron que los puentes que cruzan el Canal Sur habían sufrido distintos hechos de actos de vandalismo durante la fase de construcción y luego de su habilitación.

“En 2015 y a los efectos de realizar la recepción definitiva (la entrega de la obra), se realizó una segunda prueba de carga reglamentaria con resultado satisfactorio. Ello llevó a la elaboración de un acta acuerdo en la que Vialidad Provincial y la empresa cierran el vínculo contractual. Allí se reconoce el vandalismo ocurrido durante y después de la habilitación al uso público de la obra”, explicaron Juan Falivene, socio gerente de la firma, y Jorge Llanos, representante técnico de la empresa, a través de un comunicado.

Además, señalaron que no es posible que la estructura se haya colapsado debido al peso del camión que intentaba cruzar, dado que por esos mismos puentes transitaron los camiones y las pesadas maquinarias que trabajaron en la construcción de viviendas en el barrio Manantial Sur.

Además, precisaron que habían sido aprobadas las pruebas realizadas en el Laboratorio de Estructuras de la Universidad Nacional de Tucumán previas al montaje de los puentes. “Al no observarse posibles fallas en el proyecto y la ejecución de estos puentes, dado lo antes descrito, se realizarán las pericias a fin de determinar las causas que llevaron al colapso del tablero del puente. No se descartan causas externas que pudieran originar la falla del tablero”, concluyeron desde la empresa.

“Hay que poner el 5% para Julio”

“Muchachos, hay que poner el 5% en cada obra adjudicada”, fue la frase que utilizó Andrés Galera durante un almuerzo con empresarios tucumanos que fue reconstruida por LA NACION en el 2016.

El encuentro se dio en un restaurante de la calle San Martín, en pleno centro de la capital provincial, en 2004 y los destinatarios del mensaje fueron Rodolfo Antonio Alonso, Fernando Battig, Antionio Viola y Juan Falivene. Este último es el dueño de la constructora que hizo el puente que se cayó ayer que dejó con heridas al conductor del vehículo.

La misión del enviado de Julio De Vido y José López al “jardín de la república” era recaudar anticipadamente porcentajes de las obras públicas que estaban planificadas para la región. Durante el almuerzo, se jactó delante de los constructores de ser “el hombre de De Vido”. Ordenó el mejor vino y hasta definió el menú de sus comensales. Hoy, a la luz de los cuadernos de Oscar Centeno, la situación no suena descabellada.

