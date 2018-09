SUTEF:Docentes indignadas e indignados ante el desprecio demostrado por el gobierno en el día del Mestro.

Un maestro, una maestra en Tierra del Fuego no tiene recomposición salarial desde hace casi 3 años.

En el dia de la fecha, este gobierno que ya demostró que no le interesa en lo mas mínimo la calidad de vida de docentes y alumnos, hizo llegar como obsequio por nuestro dia una magdalena…..

Compartiremos también la respuesta al saludo en la redes sociales.

Los docentes nunca perdemos la capacidad de asombro, hoy eso fue masivo, como lo fue la indignación….pero lo dejamos en palabras de nuestros propios compañer@s:

“Sin aumento , congelados los salarios, destrucción de la caja , cambiaste el régimen jubilatorio y encima me insultas con un muffins, no tenés cara, sí Perón revive te ahorca con los muñones sin vergüenza”

“SOY DOCENTE … soy una persona q labura q se gana la comida q llevo a la mesa digna y honradamente. No necesito de este gobierno ningún tipo de regalo. Quiero lo q me corresponde y como corresponde. Hace 2 años y 11 meses que no recibo un aumento salarial y HOY ….el gobierno de Tierra del Fuego me regala ..muffins … por el día del maestro.

Por favor , YO NO NECESITO UN PEDAZO DE BIZCOCHUELO SABORIZADO. QUIERO PARITARIAS , QUIERO RECOMPOSICIÓN SALARIAL. BASTA DE OFENSA , BASTA , BASTA. MIS HIJOS , MI FAMILIA Y YO , LE SOLICITAMOS AL GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO ¡¡¡PARITARIAS REALES YA!!!”

“NO QUEREMOS MUFFINS. QUEREMOS PARITARIAS, SUELDOS DIGNOS Y CONDICIONES LABORALES”

“Asi de claro…sra gobernadora el mejor regalo del dia del maestro por ejemplo seria que haya paritarias… tener un salario digno… llegar bien a fin de mes… que las escuelas esten impecables y no atadas con alambre… no mentir…. etc etc etc… no me gustan los muffins”

“Las escuelas andan diciendo….

En respuesta al cinismo del gobierno que nos regala un cupcake por nuestro día”

La gobernanta dice: ” A nuestros maestros en su día:

” La educación es una profesión que requiere real vocación porque del maestro depende el futuro.

Por eso quiero agradecerles en su día a todos los maestros y hacerles llegar este presente”

Mirá que hay que tener cara para semejante provocación!!!! 3 Años de sueldos congelados, ajustes y persecutas . A ponerse el guadardapolvo y a clase nuevamente!!!!! Los que se jactan de ser los goberchantas cuánto les interesará el futuro? que lo tienen congelado desde el día que se subieron al pony. No para gobernar claro está, sino hacer el mayor daño posible, abusando del poder y sin importarle un pito la educación!!!! Vergüenza deberían sentir y pedir perdón a los niños!!!!”

“Ey no se enganchen que es para los que tienen real vocación, el resto a seguir trabajando con sueldos bajos, jubilaciones miserables y sin paritarias!”

Saludos desde el ministerio, en los comentarios se lee lo que cosecharán

Prensa SUTEF