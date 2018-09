SUTEF: Nuevamente la escuela 21 en situación de riesgo.

El motivo de la evacuación fue el fuerte olor a gas que se podía percibir en el interior del edificio.

Hubo una demora importante en la intervención de Bomberos y personal de Camuzzi Gas del Sur porque no lograban comunicarse con personal de Infraestructura escolar. Al parecer, hay un acuerdo entre gobierno y Camuzzi para que el personal de la empresa no intervenga hasta que Infraestructura escolar verifique el problema, con la finalidad de determinar si hubo o no “sabotajes”.

Con la presencia del funcionario de Infraestructura escolar Abel Donatti, a quien se lo podía observar fumando junto a la puerta del porche de entrada, se realizaron evaluaciones y mediciones, y finalmente se dispuso que tanto docentes como estudiantes volvieran a retomar sus actividades en el edificio.

Trascendió que hubo intimidaciones y amenazas al personal de la escuela por la desición de evacuarla.

Hubo mucho malestar entre los padres y madres que acudieron a retirar a sus hijos e hijas al escuchar la explicación de los funcionarios negando la existencia del olor, aunque claramente se percibía ya que se estaba ventilando el edificio.

Evidentemente, a la administración Bertone y al ministro Romero sólo le importa mantener a los lxs alumnxs y docentes dentro de la la escuela, a como dé lugar y sin importar la seguridad de las personas que allí realizan sus actividades.