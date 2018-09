SUTEF denunció a la gobernadora y al vicegobernador

En la presentación se hace mención a las numerosas denuncias, notas e informes presentados por el SUTEF y la docencia fueguina.

Con respecto al pedido de declaración testimonial para Arcando y Bertone, los abogados estiman que de acuerdo a sus dichos tendrían “información o conocerían hechos o circunstancias que le permiten sospechar acerca de la identidad de los autores, participes, o colaboradores, de los hechos que denuncia como sabotajes”.

En efecto, dijo Arcando quealgunos sectores “pueden tener todo el desacuerdo que quieran con las políticas que llevamos adelante desde el Gobierno de la Provincia, pero no se la pueden agarrar con los chicos que van a la escuela… …Estamos trabajando para dar con quien fue el responsable, porque tiene que ser denunciado por intento de homicidio.” Ante la pregunta del periodista: “Cree que le quieren tirar un muerto?”, Arcando respondió: “A ver, yo lo viví, querido amigo, lo viví, en carne propia, que me van a contar a mi?… … Y lo que más me dolió es en el lugar en que me lo hicieron”, haciendo alusión a los hechos durante el acampe en 2016, con lo cual para el gremio quedó claro que se refirió a los trabajadores de la educación y estatales que querella criminalmente en la causa Nº 33.186/206 Atentado y Resistencia a la Autoridad s/Lesiones, Daños y Robo que impulsa el juez De Gamas Soler, como entre los posibles autores de lo que considera sabotajes en las escuelas; y les pide que recapaciten porque…”pueden matar a un colega de ellos”.

Otro tanto ocurre con Bertone. Los abogados dicen en la presentación: “cuando consultada sobre quienes son esas personas, les dijo a los periodistas: “ustedes pueden hacer perfectamente el análisis porque conocen quiénes han impedido las clases durante muchísimo tiempo en esta provincia”, en una clara y directa alusión a los docentes y su gremio mayoritario, el SUTEF, sobre los cuales ha desatado desde el inicio de su gestión una masiva persecución policial, judicial y económica, como es de público y notorio y lo demuestran las numerosas causas judiciales penales y laborales que impulsa contra sus dirigentes y el congelamiento casi total de los salarios de los 5.600 docentes públicos de la provincia, mientras en su gestión el gasto en salarios y otros emolumentos de su planta política se cuadriplicó, y el deterioro del poder adquisitivo del salario alcanza el 100%.”.

La presentación se hizo tanto en Río Grande como en Ushuaia, incluyendo Tolhuin y todos los edificios escolares de la Provincia.