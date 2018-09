Si al gobierno le va bien,……. al pueblo le va horrible.

Juev 27/09/18.- Desde tiempos inmemoriales hemos escuchado esta estúpida frase que no solo habla de lo ignorantes que somos, sino cuan crédulos somos a la hora de escuchar promesas de tipos que, de antemano, sabemos que no las van cumplir, salvo raras excepciones, pero hoy cuando al gobierno le bárbaro al pueblo le va horrible.

Los datos son vergonzantes, 1 de cada 3 personas en Argentina es pobre y este es el escenario real, el que no se puede disimular, los bolsones de pobreza, esos que aprovechan para usar la miseria como estrategia para lograr votos.

No sé cuántos de ellos habrán pasado por la horrible experiencia de quedarse sin empleo, de buscar en los clasificados, dejar currículum, pedir una mano y volver al fin del día a la casa y decir “hoy tampoco conseguí trabajo”, sentir la vergüenza de tener que ir a buscar un bolsón de comida, la humillación de la dadiva, la indignación de la desigualdad, la grieta entre esos que te dicen cómo vivir y tienen miles de pesos en ropa, trajes de corte ingles, zapatos italianos y autos de alta gama gracias al estado, a sus cargos, a su impunidad a su insensibilidad, mientras miles los miran y esperan que aparezca un puntero a señalarlos con el dedo y decirles “a ese dale, pero avísale que tiene que votar a fulano”.

A los gobiernos les va bárbaro, te das cuenta con solo ver cómo viven, la ostentación, el derroche, las fotos en el caribe, en Europa o en Tailandia, mientras aquí miles de hombres y mujeres no duermen por las noches, porque no saben qué va a pasar al día siguiente, porque no saben cómo van a hacer para llevar comida a su casa, 1 de cada 3 está en esa situación en la Argentina, y en la provincia.

Encima hay que soportar los comentarios de los que salvaron cuando se podían jubilar a los 40, con el cargo más alto y hoy se refieren a los pobres como “esos negros mugrientos”, esos negros que están así por su jubilaciones de privilegio, como ex legisladores o jueces de esta provincia, que nunca más volvieron porque se llevaron nuestros ahorros, nos redujeron los salarios, nos reprimieron, nos estafaron siempre, pero a ellos les fue bárbaro y este es el resultado, al pueblo le va horrible.

Si al gobierno le va bien a nosotros nos va horrible, en Tierra del Fuego es una norma, no hay un ex gobernador de esta provincia que haya vuelto a su profesión anterior, porque no la tenían, solo un caso, Fabiana Rios que sigue trabajando como farmacéutica y eso me evita mayores comentarios. Los demás Establillo siguió cobrando del estado hasta el término de mandato de Nestor Kirchner, nos dejó el puerto de Rio Grande sin terminar como un monumento a la corrupción, Manfredotti, redujo salarios, y produjo un ajuste sin antecedentes y cuando salió del gobierno tenía un Hotel a dos cuadras de la casa de gobierno, Hugo Coccaro, otro terrible hotel aquí en Rio Grande, Colazo mansiones en Córdoba, muchos de sus funcionarios terminaron presos por corrupción, pero la plata nunca apareció, les fue bárbaro.

Nosotros seguimos esperando, pero la realidad es que no cambio nada, a los gobiernos les fue genial, a nosotros todo lo contrario, espero que se den cuenta que esto se nota y que el mal humor social aumenta día a día, solo por culpa de ustedes. Hoy tienen en la calle estudiantes universitarios con recortes presupuestarios, desocupados de todos los sectores, gremios pidiendo aumentos, jubilados que sobreviven en la miseria, comerciantes fundidos, industriales que cierran sus establecimientos porque no se vende ni un alfiler. Todo gracias a ustedes a su falta de gestión de ideas, de planificación de solidaridad, de ética, moral y respeto por la constitucionalidad, por todo eso a ustedes les va bárbaro y a nosotros horrible, sépanlo.

Armando Cabral