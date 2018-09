SESIÓN: “Que estas negociaciones sean más serias”, reclamó Mónica Urquiza

Ushuaia, jueves 27 de septiembre de 2018.- Los legisladores del Movimiento Popular Fueguino, Mónica Urquiza y Pablo Villegas, no acompañaron en esta última sesión especial, la unificación de las concesiones que determina el área CA1 Tierra del Fuego Fracción B, referido a la conexión hidráulica de las estructuras de San Sebastián y Lobo.

La legisladora Urquiza, en sus fundamentos expresó “lo único que uno plantea, es que estas negociaciones sean más serias porque mas allá de los beneficios que pueda obtener la Provincia, la única beneficiada es YPF. Estamos premiando a una empresa que sinceramente no cumple. Que se hagan responsables los funcionarios que corresponden” y destacó “queremos dejar en claro, que no estamos en desacuerdo que se inyecte el gas necesario para todos los fueguinos. Tenemos muchas familias que no tienen su red de gas natural. Pero que la Secretaría de Hidrocarburos, se tome dos años para realizar el trabajo que necesita, es muy preocupante”.

En el mismo sentido, indicó: “Aprobar esta Ley o esta ampliación del área, sin poder hacernos de todos los datos técnicos como corresponde, es muy alarmante. Por eso, hemos presentado una nota ante el Fiscal de Estado pidiéndole opinión legal. El Ejecutivo está teniendo las herramientas pero hay un problema serio de gestión y hoy por esto, nos enteramos que está en peligro el abastecimiento del gas en la Provincia.”.

Por su parte, Villegas sostuvo “a esta altura, no se entiende cual es el apuro que existe para que en diez días se apruebe un acuerdo de estas características, cuando en realidad la Secretaría de Hidrocarburos tenía la información hace dos años”.

“No hay una explicación lógica. La Constitución Provincial en su artículo 84, estableció de forma clara y explícita cuál es el sistema contractual por el cual el Poder Ejecutivo, debe ajustar su actuación para el otorgamiento de la exploración o explotación de recursos hidrocarburíferos a empresas privadas. Ese régimen es la concesión. Hoy tenemos la realidad del yacimiento Lobo, que no ha sido concesionado, y lo que se pretende es anexar argumentando esta supuesta conexión geológica que habría entre ambos yacimientos”, relató Villegas.

Además, afirmó que “la posibilidad concreta de tener recursos por mayores regalías, la tiramos por la ventana por la inoperancia política, porque al momento de tener conocimiento de la famosa conexión geológica entre un yacimiento y otro, no hicieron nada para obtener mejores regalías”.

Por último, Villegas indicó que “sinceramente, uno no puede acompañar una decisión política de estas características. Hacen de esta legislatura, una escribanía del Poder Ejecutivo, se vota todo lo que pide la Gobernadora Bertone y que afecta los intereses de los fueguinos”.