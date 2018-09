SEGURIDAD VIAL NATALE RECIBIÓ A VON DER THUSEN PARA DIALOGAR SOBRE EL PROYECTO DE UN PUENTE PEATONAL

Al respecto, el presidente de la DPV, Gastón Natale, comentó que “por parte de Vialidad Provincial nunca hubo ningún tipo de problema con el tema de las autorizaciones, recuerdo que el año pasado autorizamos un puente que está en el barrio San Martín; en ese momento los vecinos del barrio me decían que el Municipio decía que no contaban con los permisos de Vialidad y esto no fue así”.

“Estamos muy preocupados por la seguridad vial del lugar, es de público conocimiento que durante los últimos días hubo un accidente de tránsito en esa zona y queremos apoyar la iniciativa del concejal y dejar en claro que desde Vialidad Provincial no ponemos palos en la rueda” expresó Natale.

Además, indicó que “el comienzo de obra de puente peatonal que se puede observar en dicho lugar, el Municipio jamás elevó ninguna pedido para su autorización y relevamiento”.

Por su parte, el concejal Von der Thusen señaló que “el proyecto tiene como objetivo la creación de un puente peatonal sobre la UTN a la altura de la calle Almafuerte, vamos a tratar de que el cuerpo de concejales acompañe esta iniciativa para que el Municipio haga el puente y deje de hacer promesas sobre el tema”.

El edil explicó que “si hay un proyecto de ordenanza, que a través de la votación de los concejales pasa a ser ordenanza, el Municipio tiene la obligación de hacerlo” y agregó que “me interesaba hablar con Natale para adelantarnos al tema y solicitarle la autorización de esta obra porque este puente estaría construido sobre una ruta provincial”.

Asimismo, Von der Thusen manifestó que “el proyecto lleva más de tres años de promesas, por eso tomamos esta iniciativa de presentar este proyecto de ordenanza para que sea una obligación del Municipio realizar este puente peatonal para que el próximo año lectivo los alumnos que acuden a la UTN, o institutos educativos que se desarrollan en ese edificio, ya puedan contar con este puente con mayores medidas de seguridad”.

Por último, señaló que “la obra comenzada en ese sector la comenzó el Municipio, pero hubo algunos inconvenientes técnicos y económicos que generaron la presentación de una demanda judicial que terminó hace tiempo porque el intendente Melella había prometido el inicio de la obra el 15 de febrero, día que comenzaron las sesiones ordinarias”.