REUNIÓN INTERDISCIPLINARIA Organismos municipales debatieron las propuestas sobre adicciones en funcionarios públicos

El encuentro se desarrolló en la Sala de Comisiones con la presencia de los siete Concejales, María Eugenia Duré; Verónica González; Laura Colazo; Miriam Mora, Alejandro Nogar; Paulino Rossi y Raúl von der Thusen. El encuentro continuará este jueves con la asistencia de representantes del Laboratorio del Fin del Mundo.

Además asistieron el secretario de Salud del Municipio, Walter Abregú y la Directora de Prevención y Asistencia Psicosocial en adicciones del Municipio, Licenciada Ana Andrade. Los vocales del Tribunal de Cuentas Municipal, Carlos Iommi y Nicolás Giordano Amieva. Los integrantes del Juzgado de Faltas; Juez subrogante, Dora Galeano y la Secretaria Paola Mangialavori. También asistieron representantes de la Asociación Raíces de Fuego; Ludmila Soler y Carlo Averna.

Tener en cuenta la Ley de Salud Mental

La reunión se desarrolló por más de dos horas con diferentes debates entre concejales; el planteo de algunas inquietudes por parte de los invitados a la reunión y como así también aportes e información de los mismos y diferentes opiniones sobre las dos iniciativas puestas en discusión.

Luego de la reunión la concejal María Eugenia Duré destacó el hecho de “haber podido reunir esta mesa interdisciplinaria que no se llevó a cabo en las diferentes convocatorias para analizar el proyecto del concejal Rossi”. Entendiendo que “era fundamental contar con la opinión de las áreas de salud; prevención y consumo problemático y se pudo escuchar a todas las posturas y se nos han hecho algunas observaciones con relación a posibles modificaciones o sugerencias”.

Además destacó que también se buscaba “saber con qué equipamiento cuenta el Municipio de Río Grande para llevar adelante el proyecto dado que nuestra propuesta de Interbloque tomaba al área de Salud del Municipio y al laboratorio como autoridades de aplicación para que haga los análisis” sin embargo “nos informaron que por el momento el laboratorio no cuenta con con la aparatología y una certificación por parte del INTI salud” por lo que “mañana tendremos una nueva reunión con las autoridades del laboratorio del Fin del Mundo que sí tendría las condiciones apropiadas y es al que hace referencia la Ley provincial a la que nosotros queremos adherir”.

Además mencionó la necesidad de tomar en cuenta “la Ley nacional de Salud Mental para tener en cuenta las garantías individuales de las personas y que tenga un acompañamiento integral por parte del Estado a quien se encontrara con un doping positivo” por lo que “propuse trabajar en un proyecto común porque todos estamos de acuerdo con la cuestión de fondo”.

Y en el mismo sentido insistió sobre la necesidad de “adherir a la Ley provincial para que todos estemos regulados por la misma norma y no tener una norma específica de un proyecto que no contempla algunas cuestiones específicas o la Ley de Salud Mental”.

Por lo que insistió en la necesidad de “continuar debatiendo los proyectos y no tratar de imponer uno u otro” y es necesario analizar “la cuestión de quienes estarían alcanzados; la Constitucionalidad; y demás aspectos y dejar de lado la posición unilateral de no querer escuchar”.

“La mayoría estuvimos de acuerdo”

Por su parte el concejal Raúl von der Thusen también destacó el hecho de que “hayan participado de esta reunión todos los órganos del Estado municipal porque escuchamos lo que opina cada uno de ellos y creo que coincidimos en casi todo en la mesa excepto los concejales Rossi y Nogar que no acompañaron esta propuesta de Interbloque”, a pesar de que “había algunos artículos de que sí estaba claro de que había que modificar y darle otra impronta”.

En tal sentido insistió con analizar “la autoridad de aplicación” que va a velar por el cumplimiento de la norma “sin violar los principios constitucionales más que nada teniendo en cuenta la división de poderes en el Municipio”.

Sobre la discusión en torno a revelar o no la identidad del funcionario que tiene adicciones y sea apartado de su cargo von der Thusen opinó que “no estaría muy de acuerdo con esto publicar o exponer a una persona que tenga problemas de adicción por lo que dejó este aspecto a “la decisión de la mayoría” y volvió a insistir en “corregir algunos artículos que a mi entender son inconstitucionales”.

“Vamos a llevar nuestro proyecto a la sesión”

El concejal Paulino Rossi, a su turno prefirió ver “el lado positivo” destacando la importancia de “poner este tema en agenda y darle celeridad, para su tratamiento, a un tema que venimos trabajando desde hace seis meses en Comisiones, muchos prefirieron no participar y ahora decidieron tomar una proactividad para sacarse algunas dudas con un proyecto alternativo”.

Aunque aseguró “estar tranquilo” porque el proyecto presentado por Interbloque “no tiene diferencias sustanciales” con el que promovió oportunamente.

Sin embargo remarcó que el proyecto que lleva su firma y la del concejal Nogar “busca darle más garantías al vecino de que el funcionario no consume drogas” en tanto que en el proyecto presentado la semana pasada “hay un grupo de concejales que están muy preocupados por darles garantía a los funcionarios, para que la información sea secreta, para darle 48 horas para hacerse el análisis y otras cuestiones”.

Por lo tanto adelantó que “nuestra propuesta la vamos a discutir en la sesión y si no se logra un texto unificado se votará en general o en particular pero nosotros queremos darle la tranquilidad a los vecinos de que vamos a buscar la herramienta para que un funcionario, electo o designado, consuma drogas prohibidas”.

Con relación a revelar la identidad o no de los funcionarios que podrían tener una adicción Rossi se preguntó “cómo pretenden preservar la identidad de un funcionario o un concejal que debe ser separado del cargo porque consume sustancias prohibidas?” por lo tanto “nosotros estamos a favor de la difusión que tiene que ser de carácter público como le pasa a un jugador de fútbol y acá en cambio estamos hablando de ética y moral y de capacidad para ejercer el cargo”

Con relación a la autoridad de aplicación “nosotros propusimos que sea la secretaría de Salud del Municipio para la parte operativa y habilitar también que se pueda hacer en cualquier otra institución pública”.

“Hay que considerar el Cannabi medicinal”

La concejal Miriam Mora, en tanto, calificó como “muy interesante la reunión” al tiempo que agradeció a “todas las instituciones y representantes que vinieron” y en tal sentido indicó que desde su bloque “invitamos a la Asociación Raíces de Fuego que viene trabajando y se ha formado luego de los dos seminarios que dimos sobre Cannabi medicinal” en tal sentido opinó la conveniencia de esperar o mencionar la necesidad de “la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Cannabi Medicinal, e incluso hemos propuesto un articulado más amplio sumando más patologías y dolencias a esta ley nacional que solo tiene en cuenta la epilepsia refractaria”

Sobre la posibilidad de difundir o no la identidad del funcionario que tenga adicciones Mora opinó que “primero que nada debemos tener en claro que una adicción no es un delito, es una enfermedad y se trata de una persona que necesita ayuda, contención, y tratamiento para salir de esa situación”, por lo que “es necesario respetar la Ley de Salud mental y que no se exponga a la persona y creo que hay que preservar la vida privada de las personas, la exposición no sería buena y hay que tener en cuenta que también esa persona tiene familiares y amigos y la sociedad muchas veces es discriminatoria”.