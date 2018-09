Recordaron la Historia y el Legado que dejó al país el ‘Padre de la Patria’ La Asociación Sanmartiniana entregó al Concejo Deliberante un cuadro del General San Martín

Río Grande.- El Presidente del Concejo Deliberante Alejandro Nogar, acompañado de los ediles María Eugenia Duré, Laura Colazo, y Raúl von der Thusen recibieron al titular de la Asociación Cultural Sanmartiniana Guillermo Llorente, y a los integrantes de la misma, quienes en el despacho de la Presidencia hicieron entrega de un cuadro del General José de San Martín como obsequio para el Concejo Deliberante de esta ciudad.

Cabe mencionar que la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia se fundó en el año 2003, es la más austral, y una de las más jóvenes del país.

Tras la entrega del cuadro, el concejal Nogar señaló que es “un honor para el Concejo Deliberante recibir un obsequio de estas características por lo que el General San Martín significa para nuestra República, y para la autodeterminación de los pueblos de América ya que contribuyó con la liberación de Chile y Perú del dominio colonial español”, subrayó el concejal.

También el edil ponderó el trabajo que “realizan desde la Asociación Cultural Sanmartiniana para perpetuar a través del tiempo la difusión de las acciones e ideas de José de San Martín”.+

Por su parte el titular de la Asociación Cultural Sanmartiniana Guillermo Llorente señaló que “nos enteramos que el Concejo Deliberante no tenía un cuadro del Libertador, pensamos que debería tenerlo, siempre decimos que los pueblos que olvidan sus tradiciones están condenados al fracaso, y aquellos que transitan sus tumbas heroicas tienen asegurado el futuro, por lo cual pensamos que con la entrega del cuadro también era una forma de agradecer por haber declarado de interés municipal la muestra de General San Martin en Río Grande, entonces preparamos el cuadro para poder entregárselo al Cuerpo de Concejales, el cual va a ser colocado en la sala de Sesiones”.

Además subrayó que “hoy es momento de pensar en el bien común, y recordando al General San Martin , quien dejó de lado el bien particular, pensando en el otro para hacer grande a esta Patria, sabiendo que el Concejo es la primera línea de batalla de contacto con el pueblo, así como receptan los problemas de la comunidad, también los solucionan, y en esa labor se observa la difusión de valores y principios del ‘Padre de la Patria’”, destacó.

También resaltó que “para los argentinos lo más importante que dejó el General San Martín fue siempre su desapego por lo personal, y la lucha por el bien común, todos recordamos que renunció dos veces a ser Presidente de Chile, en Perú se vio obligado a hacerse cargo del gobierno bajo el título de ‘Protector de la Independencia’, pero no quiso ser Presidente, no aceptó tener el Poder Judicial, por lo cual su ejemplo fue siempre el bien común por delante del bien personal, y hoy por el momento que está viviendo nuestro país, no hay nada mejor que pensar en el bien común, como el legado que dejó José de San Martín”, recalcó Llorente.

Finalmente aprovechó la ocasión para comentar que desde la “Asociación Cultural Sanmartiniana se va a entregar en la ciudad de Río Grande 450 cuadros a diferentes instituciones educativas de la ciudad, uno para cada aula, donde la idea es que puedan tener la imagen del Padre de la Patria y que les sirva como guía por sus valores y principios, como así también se le va a hacer entrega de un busto del Libertador a la escuela de Cadetes de la Policía”.