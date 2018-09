PATRICIA SOSA Y CHUCHO VALDES INAUGURARON EL WORLD MUSIC 2018

Este viernes, la Gobernadora Rosana Bertone participó del lanzamiento del Ushuaia World Music 2018 organizado por el Hotel Arakur en colaboración con el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Cultura. El evento inaugural fue el recital del nuevo disco 11 “Concierto para Dos” de los reconocidos músicos Patricia Sosa y Chucho Valdes.

Hasta el 30 de septiembre cada noche habrá una presentación especial en el Hotel Arakur de un artista nacional o internacional, brindando en una de las principales ciudades turísticas de Argentina un espectáculo único.

Luego del concierto la Gobernadora hizo entrega de un presente a los artistas y al dueño del Hotel Arakur, Carlos Abolsky, y expresó que “este festival se inició con el Ingeniero Garramuño y decidimos continuarlo, originalmente era música clásica y ahora agregamos música del mundo” y agregó que “Patricia es una gran artista y muy solidaria, nos ayudó en muchos casos con su solidaridad y hasta escribió el himno a la Antártida para los fueguinos”.

“La combinación de Patricia Sosa y Chucho Valdes como apertura me parece un acierto y tenerlo a Chucho en nuestra provincia es un honor tanto por lo que el representa para la música y el pueblo cubano como por lo que el pueblo cubano hizo por la causa Malvinas que es muy importante para nosotros” comentó la Gobernadora.

“Estos eventos generan que los pueblos se encuentren y le den importancia a la cultura. La cultura siempre es en favor de la gente y la diversidad, esto nos lleva a transitar un momento de paz social como el que hoy vivimos en Tierra del Fuego” concluyó.

Por su parte, Patricia Sosa expresó que “venir a Ushuaia para mí, a este lugar tan energético me parece importantísimo, cada vez que me dicen que hay que venir a Ushuaia bendigo esa llamada. Cerramos nuestra gira con Chucho acá y eso no es casualidad”.

El calendario continúa diariamente en el Hotel Arakur con la participación de Coti Sorokin, Lisandro Aristimuño, Milongas Extremas, Facundo Arana, Purahei Soul, Los Cafres, Rubñén Rada y Maria Creuza. Las entradas se puede adquirir a través del sitio oficial del hotel www.arakur.com.