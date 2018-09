Paro general del 25 de septiembre: qué gremios adhieren y qué servicios estarán afectados

Para empezar, no habrá servicio de transporte público. El martes pararán colectivos, subtes ni trenes. También se adherirán los gremios de los camioneros (no habrá recolección de residuos, clearing bancario, reparto de mercadería ni distribución postal) y no funcionarán los taxis, aviones, escuelas, hospitales, bancos, Justicia, naftas, puertos y comercios y bares. Además, podrían no abrir los supermercados.

Coincidencias

Ayer, a la misma hora, dos actos en simultáneo sirvieron para ratificar el paro y para lanzar críticas al Gobierno. En la sede de Azopardo, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), dos de los triunviros a cargo de la CGT, cerraron filas para mantener la cohesión hasta la huelga del martes y anunciaron delante de sus colegas del consejo directivo la cantidad de adhesiones que habían recolectado. En el Club Ferro Carril Oeste, Hugo y Pablo Moyano (Camioneros) encabezaron el lanzamiento formal del Frente Sindical Para el Modelo Nacional (Camioneros, Bancarios, Smata, pilotos) con duros discursos contra el Gobierno y contra el triunvirato de la CGT.

Los gremialistas coincidieron en ambos actos en apuntar contra la política económica del Gobierno y en justificar la huelga del martes para “defender los derechos de los trabajadores”.

“El paro es para que este Gobierno escuche a los trabajadores y rectifique las políticas económicas que nos trajeron hasta acá”, dijo Daer. “Hay que terminar con las políticas de este gobierno”, dijo Moyano.

En Azopardo, los directivos de la CGT exhibieron como un logro la adhesión al paro de los 20 gremios que se nuclean en el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), que encabezan el taxista Omar Viviani y el ferroviario Sergio Sasia. En Ferro, los dirigentes que no forman parte de la conducción de la CGT confirmaron su adhesión al paro general que lanzó la central obrera y adelantaron la siguiente protesta: una marcha a la Basílica de Luján el 20 de octubre.

La huelga de este martes será la cuarta durante la gestión de Mauricio Macri.