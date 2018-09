Paridad de género en el Concejo Deliberante de Ushuaia. Laura López Entable. ”La Cámara de apelaciones eligió retroceder”.

Laura López Entable señaló que “ha llegado una cedula de notificación que está la sentencia, esto ha llegado a Rio Grande porque la cámara está ahí, y estamos esperando de hacernos con todo el texto pero hemos podido conocer algo del contenido como para salir a expresarnos porque verdaderamente esperábamos otra cosa pero esto es lo que sucedió”.

“La Cámara de Apelaciones de Rio Grande revierte el fallo del Juez electoral, nosotros presentamos una acción d amparo en febrero, en mayo salió la sentencia a favor de esa acción de amparo, entendiendo que ellos estaban lesionando todos los derechos de las mujeres en la ciudad y que se requería una corrección para corregir esto y sacar del archivo los proyectos que se habían presentado en su momento. Esta presentación arrancó con el proyecto del Movimiento de Mujeres para garantizar esta paridad, ahora no hay ninguna mujer en el concejo, en aquel momento el Concejo Deliberante apeló la presentación y hoy dieron lugar a esa apelación”.

Finalmente Laura López Entable sostuvo que sabían que no iba a ser fácil esta lucha, que se disputan muchos espacios de poder para las mujeres, hay mucha resistencia, pero van a seguir adelante y llegaremos al Superior Tribunal, porque durante todo este tiempo sucedieron cosas, como la postura del concejal Pino propuso una reforma de la carta orgánica para hacer lugar a la paridad y días después dijo que no era el momento adecuado para lleva a cabo esa reforma. Hace unos días el concejal Romero presentó un proyecto para garantizar la paridad en base a lo que planteábamos y también se mandó a archivo en absoluto silencio. Todo eso lo presentamos en la justicia, agregó, porque estaba vigente la sentencia del Juez Isidoro Aramburu, que fue histórica y resarcía a las mujeres pero la cámara eligió retroceder, ignorar el reclamo de las mujeres y como están las cosas no tenemos ningún tipo de seguridad de tener una mujer en el Concejo De Ushuaia, la democracia sin mujeres no se puede pensar así”, finalizó.