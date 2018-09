Nombraron al sobrino del Brigadier Echegoyen en un cargo clave de Aduana, y Stiuso tendría el control de la Hidrovía

Esta vez -como casi siempre- ganó Antonio “Jaime” Stiuso, el (supuestamente retirado) jefe de los espías argentinos. Gustavo Adolfo Echegoyen, sobrino del recordado brigadier que murió mientras era director de la Aduana, fue nombrado en un cargo clave: “Interior”, como se le dice en el organismo. Desde ese lugar, Echegoyen, como indirectamente Alejandro “El Flaco” Patrizio y también Stiuso, tendrán el control de gran parte de las operaciones aduaneras de la Argentina.

La subdirección de Operaciones Aduaneras del Interior incluye el control de la Hidrovía, salida de toda la soja argentina y paraguaya rumbo al mundo; el estratégico puerto de San Lorenzo, Santa Fe, uno de los puntos que más le interesó al Gobierno para que quiebre Oil, la petrolera de Cristóbal López (tiene puerto en ese lugar); los pasos fronterizos hacia Chile donde el control aduanero es nulo, por ejemplo San Francisco en Catamarca; entre tantos otros destinos estratégicos. En la Aduana se sabe, quien controla “Interior”, es el hombre más poderoso luego del administrador federal y el director de la Aduana, o inclusive más que ellos.

El nombramiento de Echegoyen fue publicado hoy en el Boletín Oficial, aunque aparece como firmado el viernes pasado solo por Leandro Cuccioli, administrador federal de Ingresos Públicos, sin la rúbrica del titular de la Aduana, Diego Dávila. La Disposición 254/2018 puede consultarse completa aquí: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/192794/20180924

Stiuso, Majdalani y Carrió

El viernes pasado, cuando ya era un hecho, Minuto de Cierre anticipó el nombramiento de Echegoyen y las razones de fondo del mismo: http://www.minutodecierre.com/nota/2018-9-20-17-14-0-el-sobrino-del-brigadier-echegoyen-seria-nombrado-en-un-cargo-clave-de-aduana-con-apoyo-de-un-sector-de-la-inteligencia. La llegada a Interior del ex jefe aduanero de Río Grande (Tierra del Fuego) confirma varias máximas de pasillo que vienen circulando en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) desde la llegada al Gobierno de Mauricio Macri, todas en relación a Stiuso. Una de ellas es que “los espías nunca se retiran”. Otra, que el histórico jefe de los espías trabaja codo a codo con Gustavo Arribas, titular de la AFI, a tal punto que se habla de una oficina al lado de la otra. La otra máxima es que la ex SIDE siempre es manejada por la misma gente, más allá de la pausa que significaron los últimos años del kirchnerismo. “Sólo se cambia al que sería el contador que firma el balance, pero el resto sigue todo igual”, admite un hombre del Gobierno.

La llegada de Echegoyen a Interior significa, como toda avance para Stiuso, una derrota para Elisa “Lilita” Carrió, quien se prendió fuego defendiendo a Juan José Gómez Centurión sólo para evitar el avance de “Jaime”. Sin lograrlo, claro. Además, a fuerza de influencia, voluntad, y reuniones con Dávila, “Lilita” logró´bocharle un par de designaciones a su supuesto enemigo.

Por otra parte, en la delicada relación de fuerzas entre Stiuso y la subdirectora general de la AFI, Silvia “La Turca” Majdalani, cada avance de uno podría significar el retroceso de otro. Sin embargo, la relación entre el caballero y la dama parece ser de convivencia pacífica, al estilo de reparto de negocios cruzados. Un buen ejemplo de esto es el estratégico Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde hay funcionarios de carrera en ascenso, también hombres que puso Jaime a través de jueces federales que le responden, y no faltan los que responden a la subdirectora macrista. Después de todo, hay espacio para que ambos convivan pacíficamente y sigan disfrutando de los buenos negocios que hacen.