Mayra Arena: “Cuando era chica nos acostábamos a las seis de la tarde, antes de que nos diera el hambre de la cena”

“Cuando un gobierno gestiona para los pobres, para beneficiarlos, se habla de que son perversos. Siempre que un gobierno hace algo por los pobres supuestamente es para comprar votos (…) Cuando los pobres votamos a un gobierno que se fija en nuestros intereses económicos resulta que somos todos imbéciles, perversos o manipulables”, afirmó durante el su intervención.

Arena compartió el programa con la actriz Inés Estévez, el periodista Reynaldo Sietecase, el secretario de Cultura Pablo Avelluto y la conductora Lía Salgado, entre otros, y logró destacarse tanto por su historia de vida como por su mirada sobre la sociedad argentina.

© Proporcionado por THX Medios S.A.

“Yo no tenía nada de lo que tenían todos los demás, me invitaban a la casa y me daba cuenta que comían una comida al mediodía y otra a la noche, algo que para mí jamás hubiera soñado. Entonces nos acostábamos temprano, a las 6 de la tarde, antes que nos agarrara el hambre de la cena, porque si estábamos despiertos no había nada para resolver ese tema“, reflexionó.

“Cuando te das cuenta que hay gente que come y que existe esa posibilidad, es cuando empezás a intentar romper el círculo”, agregó.

Arena, que en el mes de marzo ya había trascendido por un texto publicado en Facebook al que tituló “El beneficio de ser pobres” y que luego contó los detalles de su infancia en una extensa entrevista con Infobae, volvió a tomar repercusión en las últimas semanas a raíz de una Charla TED titulada “Qué tienen los pobres en la cabeza”.

Durante esa intervención, Arena derribó diversos prejuicios que tiene la clase media sobre los pobres, como por ejemplo el hecho de que se compran zapatillas muy caras, que no quieren trabajar o por qué tienen tantos hijos.

Precísamente en el último punto, Arena volvió a explayarse en el programa de Luis Novaresio. “Cuando uno no tiene nada, tener algo que va a ser tuyo toda la vida y que no te lo va a sacar nadie, parece increíble. Y un hijo es eso, un hijo va a ser tuyo toda la vida y eso no te lo va a sacar nadie”, afirmó.

© Proporcionado por THX Medios S.A.

Mayra Arena vivió toda su infancia en la Villa Caracol, una de las regiones de pobreza más cruda en la ciudad de Bahía Blanca. Durante su niñez y adolescencia pasó hambre, debió compartir una misma campera con su hermana para ir al colegio (en invierno se alternaban para ir a clases), quedó embarazada a los 13 años y fue madre a los 14 junto a un hombre 30 años mayor. Tuvo que abandonar la escolaridad en esa instancia y luego logró encaminar su vida gracias al cuidado de dos ancianos.

Hoy alquila un departamento en Bahía Blanca y dentro de ese domicilio abrió una pequeña sala de depilación, que le sirve para mantenerse a sí misma y a su hijo Joaquín, de 12 años.