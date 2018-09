Lo de la escuela 21 ya es un escándalo.

El testimonio de de una madre en el programa Tarde pero Seguro, puso blanco sobre negro.

Ayer los miércoles los docentes decidieron no subir a dar clases en la parte alta del edificio donde están todas las aulas, porque los alumnos aducían dolores de garganta y olores nauseabundos.

Hoy jueves Camuzzi iba a llevar un acta sobre la inexistencia de olor a gas, o problemas de perdidas, pero si los padres constataron que el olor existe, asi lo dijo una madre que confirmó que quieren ver al ministro de educación, Diego Romero.

Esta madre sostuvo que se alegran que Camuzzi presentara un acta por wasaps, pero eso no resuelve el problema de los chicos que están internados, con vómitos y otros problemas. Esto no es contra el gobierno es por la salud de los chicos.

Finalmente respecto de la reunión con Romero y el personal de Infraestructura, porque se pudo comprobar que hay olor a quemada y no hay matafuegos, las clases no son normales, los padres no mandamos a nuestros hijos porque los chicos van y a las dos horas nos llaman porque se quieren retirar. No hay voluntad de solucionar del problema, dijo Lorena, madre de uno de los alumnos y ex alumna, Romero solo recibió a un padre en representación de todos y le dijo que si Camuzzi garantizaba que todo estaba bien, no había problema en dictar clases.. Los docentes no quieren dar clases a pesar de ser amenazados con sumarios.

Los padres que estuvieron reunidos hoy decidieron no enviar a sus hijos a la escuela hasta que no haya una solución definitiva.