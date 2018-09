Legisladora Mónica Urquiza “Se intentó entregar un área petrolera a YPF por decreto, es el cogobierno de Bertone y Macri”.

Juev 20/09/18.- La legisladora del Movimiento Popular Fueguino, se refirió al intento del poder ejecutivo provincial de entregar un área petrolera por un decreto en reserva y tratado sobre tablas a YPF y sin tratamiento legislativo en la sesión de este jueves en la capital fueguina. Finalmente no se pudo por no contar con los votos pero se tratará en comisiones 1,2 y 3 el próximo miércoles, donde se espera que logren un dictamen.

Respecto del área en cuestión se trata del área CA1 que estaba para tratar en sesión y se trata de un decreto de la gobernadora, “yo de esto no entiendo mucho, pero ayer vinieron funcionarios de AREF e Hidrocarburos a explicar un poco de que se trataba. El área lobo es un área off shore que está dentro de las 12 millas y le corresponde a la provincia y tenía la concesión YPF, la concesión venció en noviembre de 2017”.

“YPF ahora tiene la concesión del bloque CA1 Que es el área más importante que inyecta como San Sebastián y se envía al continente. Estas dos áreas, desde el punto de vista geológico, estarían vinculadas, lo que significa que cuando se extrae gas de Lobo, también se extrae del CA1 o viceversa como para que se entienda, pero extraer de Lobo le significa al CA1 que le baje presión, entonces, teniendo en cuenta estos informes geológicos y la solicitud de YPF, lo que están tratando de hacer es ampliar el área de exploración y explotación del CA1, un área que ya fue licitada y adjudicada en esas condiciones o la estarían incrementando en casi 1557 kilómetros cuadrados, esto es una nueva concesión?, porque esa concesión termino en noviembre de 2017, se pregunto Urquiza y lo único que se plantea son los posibles beneficios y los perjuicios que podría tener la petrolera en el caso de que la provincia, estando en todo su derecho, licite nuevamente Lobo y la gane una empresa distinta porque entre los dos se estarían robando gas. Ahora bien el área Lobo ya volvió nuevamente a la provincia, por esta área lo único que estaba pagando YPF era el canon y si se extrae se pagan las regalías, pero hace 10 años que no se explota, no se hicieron las inversiones que correspondían, esta área fue licitada por el año 1985 cuando la provincia no tenía potestad de contratarlo.

Ahora se trata de una concesión donde la provincia no está obteniendo ningún beneficio, muy por el contrario en Diciembre de 2016 esto se lo advierte YPF y nos dicen que en ese año YPF advirtió la concesión geológica de esos dos pozos, no lo tenían de antes? Y el representante de la AREF justifica esto, diciendo que nosotros le exigimos a la empresa una contraprestacion como responsabilidad social empresaria en detrimento que hacer YPF que fueron planteadas en su momento.

No hay beneficio para la provincia sino para la nación, inyectar más gas en el general San Martin porque también ayer nos enteramos que disminuido su producción, así que YPF urgentemente tiene que hacer su inversión para poder obtener más gas o mantener sus niveles, entonces lobo le permitiría mantener la producción e incluso incrementarlo.

Finalmente Urquiza explico porque al bloque del MPF le quedan dudas “en el día de la labor parlamentaria, martes, entró este proyecto y el bloque del frente para la victoria pidió que se trate sobre tablas, antes se generó la reunión con funcionarios de Hidrocarburos y AREF, esto lo vienen tratando desde diciembre de 2016 cuando YPF presenta la nota en hidrocarburos solicitándole este tema de la conexión de los dos pozos pidiendo que no se licita porque si no ellos iban a ser perjudicados.

La Dirección de Hidrocarburos se tomó más de dos años para analizar esto y nosotros los legisladores que por Constitución debemos aprobar con mayoría agravada la concesión del área carbonífera tenemos 24 hs para el análisis y no siquiera tiene un informe del tribunal de cuentas, son tres hojitas y el decreto de la gobernadora y la nota de elevación, eso es todo lo que llego. Esto es una barbaridad, pero es a lo que nos tiene acostumbrados este gobierno, esto es un acuerdo nacional, entre UCR/cambiemos y Rosana Bertone y es el compromiso de beneficiar a YPF e inyectar más gas al continente o exportamos a Chile. La provincia sigue haciendo inversiones en gasoductos y redes de gas para entregárselas a Camuzzi, estas son las cosas que hay que discutir pero en serio, espero que no se trate aunque puede aparecer un informe del Tribunal de Cuentas.

Con la última licitación paso lo mismo, los legisladores no teníamos informes y de repente el tribunal de cuentas les habilito todo, puntualizó la legisladora, quien pidió que recapaciten y solicito que traigan todos los informes, hablen con la empresa y se haga una sesión especial para su tratamiento, pero ellos quieren que sea ya y tienen 11 votos, es el cogobierno de Rosana Bertone y Macri en Tierra del Fuego. El proyecto pasó a comisión por falta de votos y se tratará en comisión el próximo miércoles donde se espera que tenga dictamen y se trate en sesión especial, según informó Urquiza.