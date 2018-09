La nueva presidenta de Banfield reconoció que el fútbol “es un ambiente machista” y contó su historia

Lucía Barbuto, que el mes próximo asumirá como presidenta de Banfield ya que la oposición no presentó un candidato, se mostró a favor de la “ampliación de derechos” a las mujeres al referirse a la posibilidad de legalizar el aborto y contó que algunos hombres le tomaban “examen” para ver si sabía de fútbol.

Consultada por NA sobre el rol de la mujer como hincha en sí, explicó: “En el barrio o con amigos, se nota todavía que nuestra opinión parece no valer lo mismo que la del hombre. Durante años, me pasó contar que era hincha de Banfield y que me gustaba el fútbol y enseguida me repreguntaban cosas como quién es el nueve de tal equipo, casi que me tomaban un examen. A ningún hombre le hacen eso…”.

Además, celebró que el “debate que se dio en torno al aborto” en el país y opinó que “como profesional de la salud tengo una postura en torno a la ampliación de derechos”.

Por último, hizo referencia al viralizado episodio que tuvo en la semana la periodista deportiva Antonela Valderrey, quien defendió el rol de la mujer ante la opinión del exfutbolista y compañero de programa Claudio “Turco” Husaín.

“Vi su video y me pareció una respuesta excelente porque dijo lo que todas las mujeres pensamos. Se plantó con el tono y las palabras justas. La aplaudo de pie”, cerró.

En ese contexto, Barbuto reconoció que el fútbol “es un ambiente machista”, aunque se mostró esperanzada que lo que ocurrió en su club “no sea una isla” para que se extienda a otras instituciones de la Superliga.

La licenciada en obstetricia a punto de recibirse a sus 33 años, busca profundizar el proyecto iniciado por el actual mandatario Eduardo Spinosa y que se esperanza con un cambio que permita que haya más mujeres al frente de las instituciones.

Barbuto, que hace trece años empezó a militar en una agrupación del “Taladro”, es miembro de comisión directiva del oficialismo hace seis y, como la oposición no presentará candidato en los comicios, se convertirá en la presidenta el mes próximo.

“Tengo esperanzas que Banfield no sea una isla y que el cambio se dé en todos los clubes. Creo que es algo que ocurrir, sobre todo por los mensajes de otras mujeres que se desempeñan en otras instituciones”, manifestó en una entrevista concedida a NA.

Barbuto contó que Spinosa fue quien le planteó esta idea y manifestó que no dudó “ni un minuto” en darle el Sí, “sobre todo porque comentó que todas las personas de nuestro espacio estaban de acuerdo”.

Hincha de Banfield como toda su familia, esta revisora de cuentas de la actual gestión que lidera la Dirección Institucional y el Departamento Solidario y Social dijo no haberse sentido “nunca discriminada en el club a pesar del ambiente machista del fútbol”.

En pareja hace dos años con un dirigente de una agrupación de Lanús del cual dice “estar muy orgullosa”, reconoció que su ídolo es José Luis Garrafa Sánchez.

Barbuto contó que tiene “una relación excelente con el plantel”, aunque indicó que Juan Fontenla y Alejandro Grigera, que seguirán manejando el fútbol de la institución, serán “mis ojos dentro del vestuario”.

“Por los viajes es inevitable cruzarte con jugadores y cuerpo técnico. Luego de tantos años ellos me conocen, al punto tal que he recibido mensajes de apoyo por parte de Julio (Falcioni) y Darío (Cvitanich)“, contó.

Barbuto, que asumirá en el cargo el 8 de octubre, tendrá el apoyo de gran parte de los dirigentes del oficialismo que continuarán en la lista pero con cargos de menor relevancia y su secretario general, la segunda firma más importante luego de la del presidente, será Federico Spinosa, hermano menor del mandatario saliente.

Cuando asuma, será la primera mujer de un club de la máxima categoría en ser electa, ya que en la década del setenta Platense tuvo a Natavidad Gallego de Marcovecchio al frente de la institución por un tiempo, producto de las renuncias del presidente y del vice primero.

En el Ascenso, otros clubes como Temperley, San Martín de Burzaco y Central Ballester tuvieron la chance de elegir a una mujer al frente en las urnas.