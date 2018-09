LA JOVEN CORDOBESA VIKI HABEGGER EXPONE SUS SERIES ARTÍSTICAS FOTOGRÁFICAS EN EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL

Hasta el 24 de septiembre estará instalada, en la sala Itinerante del Museo Virginia Choquintel, la muestra fotográfica de Viky Habegger, joven cordobesa que visita la ciudad desde hace un tiempo, quien propone interpelar al espectador a través de retratos, específicamente a mujeres, jugando con luces, texturas y expresiones.

“Estoy muy contenta de estar acá en el Museo, muy contenta por la invitación, yo ya expuse el día 25 de agosto en la Casa de la Cultura y, después, recibí la invitación del Museo, así que acá estoy exponiendo mis trabajos” expresó Habegger.

Asimismo, comentó sobre la exposición y dijo que “son series artísticas que hice en Córdoba, son trabajos que he realizado allá y hoy decido ponerlos acá, muy agradecida y contenta de que me hayan abierto las puertas”.

En relación al trabajo propuesto, la joven explicó que “a mí me inspiran muchísimo las personas, de hecho pueden ver que son todos retratos y, puntualmente, mujeres, es algo muy curioso que he descubierto después de hacer varios trabajos y ¿qué es lo que quiero transmitir con eso? Me gusta mucho jugar con los climas lumínicos, con las texturas, con las sensaciones y, obviamente, buscar generar algo en el espectador, que de eso se trata, sobre todo con las miradas que hablan fuerte”.

Sobre su trayectoria, la fotógrafa contó que “tengo 21 años, hace cuatro años que me dedico a la fotografía. He hecho eventos sociales y otro tipo de fotografías, pero hoy me estoy dedicando exclusivamente a la fotografía publicitaria y autoral, artística, que es lo que ven en esta muestra”.

La muestra va a estar instalada en el Museo Virginia Choquintel hasta el 24 de septiembre y se puede visitar de 09:00 a 17:00.