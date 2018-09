LA BANDA MUNICIPAL BRINDÓ UN ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL PARA FESTEJAR EL DÍA DEL NIÑO

El éxito tardío trae resentimiento, o como destruir el paraíso.

Mart 24/07/18.- Supongamos, solo supongamos que un boxeador, se enfrenta dos veces con el campeón y pierde en las dos oportunidades por knockout, pasa un periodo de tiempo, y vuelve a pedir una pelea por el campeonato, pero el campeón ya se retiró, hay otro que no es ni la sobra de aquel que lo apaleo dos veces, aun así logra el título, pero el sabor no es el mismo, no hay satisfacción, no hay festejo, hay resentimiento.