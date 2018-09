Juan Castellucci: Rector de la UNTDF. “Roma tendrá que probar sus dicho en la justicia”.

En dialogo con Fm Rio Grande el rector de la Universidad nacional de Tierra del Fuego informó que ayer en paritarias se les ofreció un aumento en paritarias del 25% a octubre y revisable en octubre y diciembre, es una lucha que se ganó y que la mayoría de los gremios van a aceptar.

Castellucci también se explayó sobre la reunión mantenida con senadores de los bloques mayoritarios para que apoyen el pago de la planilla B en forma igualitaria para todas las universidades es decir que “nosotros tendríamos ese refuerzo presupuestario y también se está discutiendo el Programa Nuevas Universidades y con eso estaríamos llegando a completar el año es decir que hay un piso de solución para las universidades en este momento”.

En cuanto a la situación interna de la UNTDF, el rector dijo que la universidad tiene los órganos de gobierno donde los alumnos están presentes, tienen un 25 % de representación “entonces me asombró un poco este tema, que hagan los reclamos a través de una toma, tienen los órganos de gobierno para hacer los reclamos correspondientes, confunden un poco algunas cosas, si quieren más o menos docentes es una decisión que toma el instituto, no las toma el rectorado, están pidiendo cosas que son imposibles y bajo presión, así que vamos a ver, esperemos a ver qué actitud toman, porque entre ayer y hoy creo que hay un viso de solución en el tema universitario”, destacó.

En cuanto a la polémica respecto de los salarios de los directivos, Castellcci sostuvo que “el claustro es el concejo superior, hay que llevar la propuesta ahí, están totalmente equivocados con los números que manejan, estamos amparados en la ley a nuestros sueldos nos dan una sugerencia, estamos por debajo de esa sugerencia. Algunos están diciendo que hay que sacar el adicional por zona a los directivos, pero el gobierno nacional sacó la zona la Asignación Universal por Hijo, estos chicos plantean sacárselo a los directivos, cuanto más van a tardar en sacárselos y si no cobramos la zona queda en el gobierno nacional no es que viene a la universidad y además cuanto van a tardar en sacarle la zona al personal docente y no docente de la universidad y eso sería un certificado de defunción porque significaría el despoblamiento de la universidad me parece que están un poco confundidos estos chicos, como un diputado nacional y son datos que no son ciertos”.

Finalmente y respecto de los dichos del Diputado Nacional Gastón Roma, quien dijo que “la UNTDF era un nido de corrupción”, el rector sostuvo que “va a tener que ir a la justicia y probarlo, estoy pensando seriamente en ir a la justicia porque si me ha acusado de corrupción lo va a tener que probar. No le contesto, pero me parece que está excediendo ciertos límites si está hablando de esa manera, no lo escuche ni me interesa escucharlo, pero lo va a tener que probar en la justicia”, finalizó