Ingeniero Oscar Suarez:”Trabajé ad honoren para este gobierno pero me fui porque les falta idoneidad”

El Ingeniero en petroleo Oscar Suarez fue durante mas de 10 años el secretario de la Organización De estados Productores de Hidrocarburos, (OFEPHI) y es una de las personas que mas sabe sobre la industria. En dialogo con este medio analizó lo mal que se negocio el Área CA1 y dejo algunos conceptos como:

“Yo hubiera tomado otra decisión, siempre avalando la continuidad de YPF, el menos riesgoso a la provincia”.

“Información que en el ámbito petrolero era conocido desde hace tiempo, que es similar a lo que paso con el yacimiento Alfa y Ara”.

“Era una demanda de alrededor de 500 millones de dólares, y para la gente de YPF fue un golpe muy fuerte, y reconoció gastos operativos muy altos, y finalmente se llamó el yacimiento Alfa-Ara Unficado”.

“Con la ley 24145 de la Privatización de YPF, se lo transfirieron nuevamente y no se hicieron inversiones ni nada, pero Lobo siempre fue un yacimiento que estaba en las mismas condiciones Alfa-Ara”.

“En este caso, algún legislador dijo que la provincia hubiera perdido, pero por eso decía que es conveniente que siga YPF, que no es la de los 70, donde dejaba un pueblo funcionando, como Comodoro Rivadavia”.

“Cuanto sería por los recursos económicos, Lobo por ejemplo tiene recursos contingentes, es decir las reservas, que pueden ser probadas o posibles. Probadas es el 90 por ciento de ser vendidas al mercado, las probables se estima un 50 por ciento, y los recursos contingentes”.

“Entre petrolero y gas, son 250 millones de dólares solo en ese yacimiento”.

“Yo pensaba que se iba a dar una discusión, creo que se podría haber negociado mejor aún, para mejorar las condiciones de toda la provincia”.

“Este un recurso natural no renovable, se consume y ya está”.

En el 2015, Garramuño me había comentado que acompañara a la Gobernadora, me llama Nogar y trabaje ad honorem por unos meses, tire ideas, como la unión del gasoducto pero no me escucharon y nunca pude hablar con la Gobernadora”

“Me di cuenta que quisieron usar mi nombre para la renegociación de los contratos, quise poner a alguien de mi confianza y no quisieron, así que me fui porque hay figuras repetidas que ya conozco”.

Siempre lo dije, no tienen idoneidad para sentarse a discutir. No conocen de reservorios pero conocen de números, como llegar a una negociación y saben donde tocar, y por eso me fui, renuncie, y nunca hable con Bertone, pero ademas porque la mayoría automática sigue funcionando muy bien por lo que veo”.

“Con el único político que me sentí cómodo, fue con Garramuño”, finalizó pero habrá mas sobre el tema para dialogar con un profesional a quien conocemos hace mas de 25 años y que evidentemente no se equivocó al momento de adelantar que la provincia saldría perjudicada de esta negociación, ahora ya fue aprobado y solo se recibirán 100 mil dolares de un recursos que aportara fondos por mas de 250 millones de dolares.