Indignación por resolución del Ministerio de Educación

Viern 14/09/18.- Los alumnos de la Escuela Padre Zink del Barrio Malvinas Argentinas no pudieron asistir a la muestra la industria de puertas abiertas, donde muchos de sus padres trabajan, y la directora del establecimiento cuestionó, como se puede defender la industria si no dejan que los alumnos la conozcan.

Así lo hizo saber la directora a través de un mensaje de wasahp donde se puso de manifiesto el malestar que generó en la comunidad educativa una decisión de este tipo.

La Directora de la Escuela 8 de Chacra 13, Alejandra Franck, hizo público su descontento ante la decisión del Ministerio de prohibir la asistencia de los alumnos del establecimiento a la feria de la Industria que el Municipio desarrolla en el gimnasio frente del edificio escolar.

“Por un capricho del Ministerio de Educación nuestros estudiantes no pudieron participar de la muestra, porque al pedir permiso, no nos autorizaron, no sólo a nosotros, a ningún colegio secundario”, sostuvo la Docente.

“¿Cómo podemos enseñarles a nuestros pibes a defender la industria fueguina si no nos permiten llevarlos para que tomen contacto y conciencia de la realidad? Somos responsables de las Instituciones Educativas y no somos responsables para decidir participar de una muestra de la Industria?”, se preguntó Franck.

Es la primera manifestación pública realizada por un Directivo de establecimiento escolar en rechazo la polémica resolución del Ministerio de Educación que prohíbe la asistencia de las escuelas estatales de la ciudad a eventos que sean organizados por el Municipio y otras instituciones que no sea dependientes del Gobierno provincial.

Este tipo de resolución, dice la docente, “atenta contra la libertad de cátedra, expresión y elección, por ende perjudican a nuestros jóvenes, los que se pierden de la información y de la posibilidad de ver la industria en primera persona son ellos”.

“Pueden llamarme la atención cuando quieran, pero no olviden que estoy ejerciendo mi derecho a manifestarme y sin censura previa. No insulto a nadie, no atento contra ninguna institución democrática: Les recuerdo: artículo 14: “derecho a manifestar sus ideas… sin censura previa”, reclamó Franck.

Una situación similar había ocurrido días atrás cuando alumnos de nivel Inicial y Primario de Escuelas públicas no pudieron asistir al espectáculo gratuito que había organizado por el Día del Niño la Banda de Música de la ciudad.

Fuente La Licuadora/actualidad TDF