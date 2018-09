Festival solidario en Audivic.”No sabemos que va a pasar de aquí en mas, y menos el año próximo”.

Ingresar a la planta de Audivic es ingresar en la más absoluta incertidumbre como pasa en Mirgor, Foxman, Brighstar, y otras empresas de Rio Grande que están despidiendo gente.

Mirgor deja a 120 empleados en las calle y de los casi 700 empleados que tenían el año pasado solo quedaran 60, Athuel ex Casio dejaría otras 10 familias en la calle, en definitiva AFARTE no cumple con el acuerdo firmado con la UOM y la gente sigue quedando en la calle.

Vega nos dice que su última esperanza es la firma de este acuerdo, “la semana pasada iban a firmar en el Ministerio de Industria el acuerdo para cedernos los equipos, todavía no se firmó, seguramente será la semana que viene, porque hubo que arreglar unos detalles del acuerdo y la semana que viene se estaría firmando y ahí empezaríamos a fabricar los equipos para luego venderlos. Son 1110 equipos y no 1300 como se decía, Estamos esperando que el secretario general de la UOM consiga una empresa que compre todos los equipos juntos porque venderlos de a uno no daría resultado”.

La empleada de la empresa explica que se necesita todo el dinero para poder pagarles a los contratados del mes de febrero, otra parte a los que se les debe del mes de mayo, y a los efectivos, el resto, porque ese dinero no alcanzaría para pagar todo, se pagaría cuando arranque la empresa en diciembre o enero y en cuotas, SAC y meses posteriores.

En cuanto a lo que resta de aquí a diciembre, Vega adelantó que seguramente se va a firmar un esquema de suspensión y porcentaje y ese porcentaje se va a pagar cuando la empresa empiece a funcionar. Mientras tanto estamos en espera, remarcó.

En cuanto a la deuda de luz y gas que tiene la empresa, vega señalo que si tienen que hacerse cargo de la misma no podrían pagar los sueldos, aunque no supo decir cuál es el monto que califico como importante.

Finalmente la operaria sostuvo que “si todo sale bien la semana que viene estaríamos fabricando esos equipos, pero ante la situación general donde Foxman y Famar se encuentran en similares condiciones, solo que sin toma de planta, los tiempos que vienen vana a ser difíciles para todas las fábricas, porque es terrible lo que está pasando, solo hemos tenido ayuda del municipio, pero ellos también están desbordados por la cantidad de gente que está hoy en la calle sin trabajo, está muy complicado en Rio Grande, a nosotros nos acompañó Miriam Mora desde el primer momento, no haciendo política, Verónica González, Analía Cubino, las que aportaron la bolsa de mercadería, compañeros que tienen que pagar un alquiler, ayudaron con eso, el intendente nos recibió y en ese sentido el municipio se portó con nosotros.

En cuanto a la ayuda de gobierno, Vega dijo que el Ministerio Declino las vías, tres audiencias pero en la última no se presentó, declino la vía y dejo que hiciéramos juicio, no le vamos a hacer juicio a Audivic, porque esta es nuestra casa, no es fácil dejarlo, y ahora nos permitieron hacernos cargo y hacer las guardias en la planta”, finalizó