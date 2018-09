EXITOSA JORNADA DEL “DÍA DE MUNDIAL DE LIMPIEZA” VIVIÓ TIERRA DEL FUEGO

“Invitar a los personas a que se involucren y participen en estas jornadas de trabajo voluntario como el Día Mundial de la Limpieza (World CleanUp Day), es clave para crear conciencia sobre la cuidado de los espacios naturales, tanto públicos como de los privados, ya que la persona que participa de estás jornadas no va a arrojar residuos donde no corresponde; y los residuos que no se depositan en el lugar que corresponde, no solo afean el paisaje, sino que también generan un impacto negativo en la naturaleza”, resaltó el secretario de Ambiente, Mauro Pérez Toscani.

El Día Mundial de la Limpieza (World CleanUp Day) es un programa global dirigido a combatir el problema mundial de los residuos y se realiza cada 15 de septiembre. Su objetivo es concientizar a las personas con respecto al manejo de residuos sólidos, como también incrementar la participación ciudadana y sentido de pertenencia de nuestros habitantes. En este Día Mundial de la Limpieza, personas de 150 países participaron y Argentina es uno de ellos en la región con la organización Vamos A Hacerlo Argentina; y en Tierra Del Fuego, la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático provincial, lideró esta importante campaña de concientización ciudadana.

En la Ciudad de Río Grande, dentro de la Reserva Provincial Costa Atlántica, participaron más de 80 personas y se recolectaron unos dos mil kilos de residuos. La actividad se realizó con la importante participación de vecinos, del Batallón de Infantería de Marina Nº 5, aportando personal; y la Prefectura Naval Argentina, quién brindo seguridad a los participantes desde la costa. También, participaron grupos de scout de esta ciudad y se contó con la colaboración de la empresa Agrotécnica Fueguina, que a través del Sr. Luis Ledesma, se pudo contar con un camión para la recolección de los residuos recolectados sobre la costa de la Reserva. En la Ciudad de Tolhuin se limpió la costa del Lago Fagnano, recolectándose 50 kilos de basura y participaron unas 20 personas.

En tanto en Ushuaia, la Secretaría de Ambiente limpió la Reserva Provincial Playa Larga, donde con la participación de personal propio y el trabajo voluntario de unas 30 personas se recolectó un contenedor con unos mil kilos de residuos. Con el mismo objetivo, a lo largo de la costa de la Bahía de Ushuaia y en diferentes sitios de la ciudad, muchas personas voluntarias participaron de este Día Mundial de la Limpieza. Organizados a través de la agrupación de vecinos y organizaciones civiles como; A Limpiar Ushuaia; la Asociación Bahía Encerrada (A.B.E.), en la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada; la Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego (A.Pro.Tur.); el Club de Observadores de Aves-Ushuaia (COA) y Escalemos Limpio TDF. También, se limpió en la Reserva Turística Camino al Glaciar Martial; el Barrio Ecológico y la Bahía Golondrina y la senda a la laguna Esmeralda.

Durante este Día Mundial de la Limpieza se contó también con el aporte de Anoka, que distribuyó agua mineral para todos los voluntarios.